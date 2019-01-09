به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادپور شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت پروژه راه آهن دورود- خرم آباد اظهار داشت: تاکنون ۴۰۰ میلیارد تومان در این پروژه هزینه شده است و امسال هم هنوز برای این پروژه اعتبار نداده اند.

وی با بیان اینکه این پروژه اعتباری برای تملک اراضی ندارد، تصریح کرد: از دیگر مشکلات این پروژه، تغییر در سیستم کاری و مدیریتی قرارگاه خاتم است که پیمانکاری راه آهن دورود- خرم آباد را به عهده دارد.

پروژه راه آهن خرم آباد ۳۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با تاکید بر اینکه پیش بینی من این است که در مجموع پروژه راه آهن با ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار جمع بندی شود که تا کنون ۴۰۰ میلیارد تومان در آن هزینه شده است، افزود: پروژه راه آهن خرم آباد ۳۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

حقوق کارگران پروژه راه آهن دورود- خرم آباد تا برج ۶ پرداخت شده است

مرادپور با اشاره به اینکه باید بررسی شود که اعتبار پروژه چگونه تامین شود، این پروژه نیاز به یک محل و ردیف اعتباری ویژه دارد، ادامه داد: حقوق کارگران این پروژه نیز تا برج ۶ پرداخت شده است؛ با مسئولان اداره کار نیز صحبت شده مابقی طلب آن ها پرداخت شود و فعلا کارگران مشغول کار باشند.

وی یادآور شد: کارگران این پروژه فصلی و کارگاهی هستند و هر زمانی کارگاه فعال باشد هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با تاکید بر اینکه بیشتر باید تلاش کنیم اعتبار خوبی برای پروژه مذکور دست و پا کنیم، افزود: اگر بخواهیم اعتباری را تهیه کنیم حداقل هزار میلیارد تومان نیاز است.

قول داده اند آزادراه خرم آباد- اراک در محدوده لرستان تا عید افتتاح شود

مرادپور همچنین در خصوص وضعیت پروژه آزادراه خرم آباد- اراک گفت: قسمتی از این پروژه که در لرستان است را پیگیر هستیم، قول داده اند تا عید این قسمت از پروژه را افتتاح کنند.

قول داده اند پروژه در محدوده لرستان افتتاح شود اما در جریان بازدیدی که داشتم بعید می دانم به افتتاح برسد

وی با بیان اینکه این پروژه نیز به مشکل اعتباری خورده است، تصریح کرد: قول داده اند پروژه در محدوده لرستان افتتاح شود اما در جریان بازدیدی که داشتم بعید می دانم به افتتاح برسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان یادآور شد: به خاطر سردسیر بودن منطقه، پروژه کُند پیش رفته است، در حال حاضر آزادراه خرم آباد- اراک در محدوده لرستان از لحاظ فیزیکی ۹۰ درصد پیشرفت دارد.