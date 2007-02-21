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۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۳۰

رئیس فدراسیون تیراندازی در گفتگو با مهر:

کاهش بودجه با طرح شتاب رشد ورزش مغایرت دارد

کاهش بودجه با طرح شتاب رشد ورزش مغایرت دارد

اسدالله حیدری گفت: مطمئنا کاهش بودجه کمیته ملی المپیک با طرحهای سازمان ورزش کشور برای شتاب بیشتر رشد ورزش قهرمانی در کشور مغایرت داشته و رشد ورزش با این وضعیت، قطعیت نمی یابد.

اسدالله حیدری رئیس فدراسیون تیراندازی درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: حضور موفق ما در عرصه های جهانی و بین المللی نیازمند سرمایه گذاری بیشتر است و درصورتی که مسئولان خواستار رشد ورزش هستند باید این سرمایه گذاری افزایش یابد.

وی ادامه داد: کاهش بودجه کمیته ملی المپیک با اظهارات اخیر درخصوص قرارگرفتن ایران در رتبه سوم آسیا، دریافت سهمیه های المپیک 2008 و کرسی های بین المللی مغایرت دارد و مطمئنا طرح های پیش بینی شده برای شتاب رشد ورزش درکشورقطعیت پیدا نخواهد کرد.

حیدری افزود: فدراسیون تیراندازی هم مانند سایر فدراسیون های ورزشی درسال آینده رقابتهای انتخابی المپیک را پیش رو دارد و چنانچه پشتیبانی های مالی و نرم افزاری از ورزش حرفه ای به عمل نیاید طرح های پیش بینی شده  ما تحقق پیدا نمی کند.

کد مطلب 450901

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