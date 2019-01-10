از ظرفیت های بالای خراسان رضوی استفاده شود 

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا رشیدیان چهارشنبه شب در آئین تودیع و معارفه استاندار جدید خراسان رضوی اظهار کرد: مسلما در کارهای اجرایی ممکن است نقص، فراموشی و کوتاهی رخ داده باشد اما من فکر می کنم در برابر وجدانم تمام توان خود را به کار گرفتم. امیدوارم مردم خراسان مرا حلال کرده باشند.

وی با بیان اینکه به نظر من انتخاب رزم حسینی، تبدیل به احسن شدن مدیریت استان بود، افزود: این استان ظرفیت بسیار بالایی دارد که باید با همت همگی به آنچه که در افق برنامه ششم توسعه برای آن در نظر گرفته شده است، برسیم.

استاندار سابق خراسان رضوی با اشاره به موضوع پدیده، تصریح کرد: در موضوع پدیده ما به هیچ سازمانی از دستگاه های دولتی و شهرداری حتی یک ریال هم پرداخت نکردیم چون اصل برای ما رسیدگی به حقوق مردم بود.