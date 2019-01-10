۸۰ هزار تن انواع کود شیمیایی فصل زراعی جدید در گیلان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی شامگاه چهارشنبه در گفتگوی زنده خبری شبکه باران اظهارکرد: تاکنون در فصل زراعی جدید ۱۲ هزار تن انواع کود شیمیایی در میان شالیکاران، چایکاران، باغداران، گندم کاران و پرورش دهندگان ماهی در استان گیلان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه امسال ۸۰ هزار تن کود توزیع می شود، افزود: کشاورزان گیلانی باید برای دریافت سهمیه کود خود هرچه سریعتر اقدام کنند.

محمدی با اشاره به اینکه ۱۳۷ مرکز در سراسر استان گیلان توزیع کودهای مورد نیاز کشاورزان را برعهده دارند، گفت: قیمت هر کیسه کود نیز توسط این مراکز اطلاع رسانی شده است.

وی ادامه داد: هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی کود اوره ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان، سوپر فسفات تربیل ۵۵ هزار تومان، کلرورپتاسیم ۴۰ هزار تومان، دی فسفات آمونیم ۱۴۰ هزار تومان و هر کیسه ۲۵ کیلوگرمی کود میکروبی فسفات ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان است.

محمدی تأکید کرد: کشاورزان هر گونه تخلف از سوی مراکز را به سامانه تلفنی ۱۵۵۹ اطلاع دهند.