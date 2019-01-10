۲۰ دی ۱۳۹۷، ۸:۵۱

به علت مانع تراشی در سفر هنیه به مسکو رخ داد؛

ناخرسندی روسها از تشکیلات خودگردان فلسطین و تل آویو

روسها مراتب ناخرسندی و خشم خود را از تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی به علت مانع تراشی در سفر رئیس دفتر سیاسی حماس به مسکو اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین اعلام کرد: رسانه های اسرائیلی به نقل از یک منبع نزدیک به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینن گزارش دادند که وی تحت فشار اسرائیل مانع سفر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس به روسیه شده است.

از سوی دیگر خبرنگار المیادین در مسکو به نقل از منابع نزدیک به حماس گزارش داد: سفر هنیه به مسکو لغو نشده؛  اما بسته شدن گذرگاه رفح آنرا به تعویق انداخته است.

بر اساس این گزارش؛ وزارت خارجه روسیه سفیر تشکیلات خودگردان را احضار و مراتب نارضایتی مسکو را از بستن گذرگاههای غزه به وی ابلاغ کرده است.

خبرنگار المیادین به ناخرسندی روسیه از تشکیلات خودگردان فلسطین و تل آویو درباره مانع تراشی در سفر هنیه اشاره کرد.

