  1. استانها
  2. قزوین
۲۰ دی ۱۳۹۷، ۹:۲۶

شهردار قزوین:

رویکرد شهرداری قزوین حرکت در مسیر توسعه پایدار است

رویکرد شهرداری قزوین حرکت در مسیر توسعه پایدار است

قزوین- شهردار قزوین از تصویب برنامه پنج ساله دوم شهرداری قزوین توسط شورای اسلامی شهر قزوین با رویکرد توسعه پایدار خبر داد.

علی صفری در گفتگو با خبرنگار مهر از تصویب برنامه پنج ساله دوم شهرداری قزوین توسط شورای اسلامی شهر قزوین خبر داد و اظهار کرد: این برنامه بر مبنای شاخص های ابلاغی از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تدوین شده و امکان اتصال بودجه سالانه به آن فراهم است.

وی گفت: برنامه پنج ساله دوم شهرداری قزوین با همراهی مستمر اعضای شورای اسلامی شهر و با محوریت اداره مطالعات و پژوهش معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و مشارکت فعال و حداکثری تمام حوزه های شهرداری تدوین و در صحن علنی شورای شهر با جلب حداکثر آرا به تصویب رسید.

شهردار قزوین با بیان این که برنامه پنج ساله اول فاقد شاخص بود و قابلیت اتصال بودجه به آن وجود نداشت، خاطرنشان کرد: برنامه پنج ساله دوم با استفاده از ظرفیت کارشناسان شهرداری تهیه شده و جزو معدود برنامه هایی است که دارای قابلیت تدوین بودجه بوده و بر اساس کدهای استاندارد بودجه نویسی شهرداری ها تنظیم شده است.

وی بیان کرد: شاید بتوان ادعا کرد که در میان شهرهای بزرگ، این تنها برنامه ای است که شاخص های مرتبط با شرح وظایف، ماموریت و رسالت مجموعه مدیریت شهری محاسبه شده و قابلیت کمی سازی دارد.

شهردار قزوین تصریح کرد: این برنامه قابلیت نظارت، ارزیابی و کنترل عملکرد مدیریت شهری را فراهم کرده و احتمال اعمال سلیقه در تدوین بودجه را به حداقل می رساند.

صفری با بیان این که انعطاف پذیری برنامه پنج ساله دوم باعث انطباق آن با شرایط و تغییرات احتمالی می شود، تاکید کرد: مشارکت شهروندان، شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، توجه ویژه به توسعه پایداری شهر و محیط زیست به ویژه باغستان سنتی قزوین، حمل و نقل پاک، محله محوری و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان از ویژگی های برنامه پنج ساله دوم است.

کد مطلب 4509089

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها