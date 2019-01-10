به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوالفضل نصراللهی اظهار داشت: اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز جاسب شهرستان دلیجان با صرف اعتبار دو میلیارد ریال پایان یافت.

وی گفت: بر اساس این طرح عملیات گابیون بندی حوزه آبخیز جاسب با حجم ۸۰۰ متر مکعب در رودخانه وسقونقان و هرازجان جاسب اجرا شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دلیجان افزود: سه مورد بند گابیون در طول رودخانه روستای وسقونقان و هرازجان با هدف حفاظت خاک، کنترل و خسارت های ناشی از سیلاب و تغذیه سفره های آب زیرزمینی، چاه ها و قنوات ایجاد شد.

نصراللهی ادامه داد: برای اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز جاسب شهرستان دلیجان، دو میلیارد و ۵۰ میلیون ریال از محل صندوق توسعه ملی هزینه شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دلیجان یادآور شد: طرح های مطالعاتی و اجرایی آبخیزداری دلیجان از سال ۶۵ کلید خورده و تاکنون در سطح ۲۳ هزار و ۷۷۵ هکتار عملیات اجرا شده است.