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۲۰ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۵۸

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان:

برگزاری همایش مختلط دوچرخه سواری در زنجان بدعت خطرناکی است

برگزاری همایش مختلط دوچرخه سواری در زنجان بدعت خطرناکی است

زنجان- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان از برگزاری همایش مختلط دوچرخه سواری در استان زنجان ابراز نگرانی کرد و گفت: برگزاری این همایش بدعت خطرناکی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری صبح پنجشنبه  در جلسه بزرگداشت دهه فجر، بر مراعات حدود شرعی و اخلاقی در برنامه‌های دهه فجر انقلاب اسلامی تأکید کرد و افزود: صیانت از اسلامیت نظام یکی از ارکان مهم چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی است و باید در برنامه‌ها موردتوجه قرار گیرد.

وی  از برگزاری همایش مختلط دوچرخه‌سواری ابراز نگرانی کرد و گفت: متأسفانه بدعت‌های خطرناکی در زنجان صورت می‌گیرد که کسی هم پاسخگوی آن نیست. 

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: برگزاری همایش مختلط دوچرخه‌سواری آقایان و خانم‌ها در استان اهل‌بیتی زنجان دل مردم متدین را به درد آورده است.

صفی یاری تأکید کرد: من به‌عنوان شخصیت حقیقی و هم از نظر حقوقی به متولیان کار تذکر می‌دهم که رعایت شئونات دینی و حریم محرم و نامحرم از اصول اولیه نظام اسلامی و قانون اساسی است و باید محترم شمرده شود.

وی بر هر چه باشکوه تر برگزار شدن جشن‌های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: دهه فجر بهترین فرصت برای بیان دستاوردهای نظام است. 

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان بابیان اینکه ایام‌الله دهه فجر با ایام فاطمیه مقارن است، بیان کرد: رعایت حریم و حرمت ایام فاطمیه باید مدنظرقرار گیرد.

کد مطلب 4509120

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