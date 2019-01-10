برگزاری همایش مختلط دوچرخه سواری در زنجان بدعت خطرناکی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود صفی یاری صبح پنجشنبه در جلسه بزرگداشت دهه فجر، بر مراعات حدود شرعی و اخلاقی در برنامههای دهه فجر انقلاب اسلامی تأکید کرد و افزود: صیانت از اسلامیت نظام یکی از ارکان مهم چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی است و باید در برنامهها موردتوجه قرار گیرد.
وی از برگزاری همایش مختلط دوچرخهسواری ابراز نگرانی کرد و گفت: متأسفانه بدعتهای خطرناکی در زنجان صورت میگیرد که کسی هم پاسخگوی آن نیست.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: برگزاری همایش مختلط دوچرخهسواری آقایان و خانمها در استان اهلبیتی زنجان دل مردم متدین را به درد آورده است.
صفی یاری تأکید کرد: من بهعنوان شخصیت حقیقی و هم از نظر حقوقی به متولیان کار تذکر میدهم که رعایت شئونات دینی و حریم محرم و نامحرم از اصول اولیه نظام اسلامی و قانون اساسی است و باید محترم شمرده شود.
وی بر هر چه باشکوه تر برگزار شدن جشنهای چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: دهه فجر بهترین فرصت برای بیان دستاوردهای نظام است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان بابیان اینکه ایامالله دهه فجر با ایام فاطمیه مقارن است، بیان کرد: رعایت حریم و حرمت ایام فاطمیه باید مدنظرقرار گیرد.
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