پایان بازسازی مناطق زلزله زده در سه ماهه نخست ۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، عزیزالله مهدیان در برنامه «تیتر امشب» با موضوع بررسی عملکردها و مشکلات در مناطق زلزله‌زده گفت: کار بازسازی در مناطق زلزله زده روستایی ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با اشاره به اینکه در مناطق روستایی بازسازی واحدهای مسکونی در مراحل پایانی قرار دارد، گفت: سرجمع تا پایان سال ۲۶ هزار مسکن روستایی به مردم واگذار می شود.

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افزود: هر خانواده ای که در زلزله آسیب دیده بود، تسهیلات دریافت کردند و همه خانه های تخریب شده و آسیب دیده بازسازی شده اند.

مهدیان اظهار داشت: ۱۴ یا ۱۵ ستاد در همه مناطق حضور دارند و هیچ متقاضی در نوبت دریافت تسهیلات نیست؛ اگر مواردی هم هست، اینها متقاضی تسهیلات نیستند یا در این منطقه زندگی نمی کنند.

این مقام مسئول در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنین با بیان اینکه در زلزله اخیر خانه های بازسازی شده هیچ آسیبی ندیده اند، گفت: در شهرها کار بازسازی ۷۰ درصد پیشرفت داشته و تا پایان سه ماهه اول سال ۹۸ پایان می یابد. در برخی موارد هم احتمالاً شهریور ماه، پایان کار بازسازی باشد.

وی با اشاره به برخی مشکلات گفت: افزایش قیمت مصالح ساختمانی یکی از این مشکلات است که موجب اختلافات میان مالک و پیمانکار شده است.