به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ایران روز جمعه ۲۱ دی برگزار می‌شود و نماینده قم پس از شکست تلخ در بازی گذشته برابر حفاری خوزستان، این بار در دیداری خارج از خانه به میدان می‌رود.

تیم‌های فوتسال سوهان محمد سیمای قم و مقاومت البرز در حالی از ساعت ۱۶ روز جمعه ۲۱ دی در سالن انقلاب کرج به دیدار هم می‌روند که سوهان محمد سیما با ۳۸ امتیاز تیم پنجم جدول است و مقاومت البرز با ۳۲ امتیاز در رده هشتم ایستاده است.

سوهان محمد سیما در ۲ بازی باقی مانده خود در لیگ برتر برای ارتقای رتبه خود تلاش می‌کند تا در پلی آف وضعیت بهتری برای رویارویی با رقیب خود داشته باشد به طوری که کسب رتبه بهتر در پایان هفته بیست و ششم به معنای رقابت با حریفی آسان‌تر در پلی آف خواهد بود و به همین دلیل نماینده قم قصد دارد در فرصت باقی مانده برای رسیدن به رده سوم جدول بجنگد.

فاصله نماینده قم با فرش آرای رده سومی ۳ امتیاز است و سوهان محمد سیما برای امیدواری به جبران این فاصله باید در کرج مقاومت را شکست دهد و این در شرایطی است که نماینده قم معمولاً در کرج نتایج خوبی کسب کرده است.

تیم مقاومت البرز با حضور در رده هشتم در حالی حاضر آخرین بلیت پلی آف را در اختیار دارد و بعید است آذرخش بندر عباس ۲۸ امتیازی که ۴ امتیاز از مقاومت البرز عقب است بتواند جایگاه هشتمی این تیم را تهدید کند ضمن این که مقاومت نیم نگاهی به ارتقای رتبه خود در جدول و کسب جایگاهی بهتر از هشتمی نیز دارد.

این بازی، آخرین دیدار خارج از خانه تیم سوهان محمد سیما در جدول محسوب می‌شود البته این تیم در مرحله پلی آف نیز باید دوباره در خارج از خانه به میدان برود. وضعیت تفاضل گل سوهان محمد سیما نسبت به فرش آرای رده سومی این تیم را در موقعیت مغلوب قرار می‌دهد و تنها راه سوم شدن سوهان محمد سیما پیروز شدن این تیم در ۲ بازی باقی مانده و امیدواری به پیروز نشدن فرش آرا در دو بازی آتی است البته حفاری خوزستان نیز هم امتیاز با فرش آرا است و این تیم نیز به دنبال سوم شدن در لیگ خواهد بود.