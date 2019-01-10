واکنش «این» به دیدار قریب الوقوع «اون» با ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل رویترز، «مون جائه این»، رئیسجمهوری کرهجنوبی در نشست خبری خود اعلام کرد که همکاری سئول و واشنگتن و جامعه بینالملل برای حل مساله تحریمها علیه کرهشمالی و با هدف بازگشایی منطقه صنعتی کائسونگ در مرز دو کره ادامه خواهد داشت.
رئیسجمهور کرهجنوبی ضمن درخواست از کرهشمالی برای انجام اقدامات قاطعانه برای خلع سلاح، همچنین از آمریکا خواست تا امتیازاتی در قبال این اقدامات را در نظر بگیرد.
مون جائه این افزود: حل مساله تحریمهای کرهشمالی بستگی به سرعت خلع سلاح هستهای و اقدامات متقابل آمریکا دارد.
مون جائه-این همچنین از بررسی دومین ملاقات رهبران آمریکا و کرهشمالی در آینده نزدیک خبر داد.
سخنان رئیسجمهور کره جنوبی که یک روز پس از بازگشت رهبر کره شمالی از سفر به چین صورت گرفته، همچنین بر این موضوع تاکید کرده است که سفر مذکور نشانه برگزاری دومین دور گفتگوهای کیم جونگ اون و دونالد ترامپ در آینده نزدیک است.
در عین حال رئیس جمهور کره جنوبی در این نشست گفت: بعید است که برنامه واشنگتن خروج نیروهای نظامیاش از شبه جزیره کره و یا کاهش حضور نظامی در منطقه باشد.
دیدار رهبران کره شمالی و آمریکا پیش از این در اواخر بهار امسال انجام شده بود، هرچند ادامه اختلافات دو طرف بر سر ادامه تحریمها از سوی آمریکا این گفتگوها را بن بست کشاند. با این حال رهبر کره شمالی در سفر اخیر خود به چین و در دیدار با رئیس جمهور این کشور از احتمال دیدار با ترامپ خبر داده بود.
