مصالح مردم عراق مصالح دنياي اسلام است

به گزارش خبرگزاري مهر، هاشمي رفسنجاني عصر امروز در ديدار وزير نفت عراق، بااشاره به شرايط حساس سياسي در عراق و اشغال اين كشور تاكيد كرد: يكي از بهانه هاي نيروهاي اشغالگر در عراق يافتن سلاحهاي كشتار جمعي و دستگيري صدام بود كه با اعلام عدم دستيابي به اين نوع سلاحها و اسارت ديكتاتور بغداد، اكنون هيچ گونه بهانه اي براي ادامه اشغال عراق باقي نمانده و بايد سرنوشت مردم اين كشور به خود آنان واگذار شود.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام وضعيت كنوني عراق را از يك سو عرصه آزمايشي بزرگ براي آمريكايي ها و متحدان اشغالگر آن و مردم عراق از سوي ديگر ارزيابي كردو گفت: اشغالگران اگر در پي مطامع استثماري خود در عراق نيستند بايد به سرعت به اشغال اين كشور پايان دهند و با كمك سازمان ملل متحد زمينه برقراري انتخاباتي آزاد و تدوين قانون اساسي اين كشور توسط مردم عراق را فراهم كنند.

وي افزود: مردم عراق نيز بايد با بلوغ سياسي خود در جهت تحكيم حاكميت مردمي و ايجاد عراق مستقل وآزاد، برخاسته از آراء مردمي تلاش كنند.

رييس مجمع تشخيص نظام همچنين آمادگي ايران را براي انتقال تجربيات خود به كشور همسايه عراق در تمام زمينه هاي مورد علاقه بويژه در بخشهاي فني، تخصص و صنايع نفت مورد تاكيد قرار داد.

ابراهيم بحرالعلوم، وزير نفت عراق در اين ديدار با تقدير از كمكهاي انسان دوستانه مردم و دولت ايران به ملت عراق تصريح كرد: شرايط و اوضاع عراق به ويژه با سياستهاي ديكتاتور سابق به گونه اي بود كه مهمترين كالاي استراتژيك عراق يعني نفت و صنايع مربوط به آن نه تنها در جهت منافع مردم بلكه در جهت توسعه صنايع نفتي اين كشور نيز نبود.

وي با ابراز نگراني از فرار رسيدن فصل سرما و بحران مواد سوختي كه در انتظار مردم عراق است تاكيد كرد: اميدواريم همانند گذشته از كمكهاي مردم و دولت ايران به مردم مظلوم عراق دريغ نشود.

وزير نفت عراق، سياست نفتي آينده كشورش را در جهت منافع مردم منطقه دانست و افزود: عراق به عضويت در اپك اعتقاد دارد و در اپك باقي خواهد ماند.

دكتر ابراهيم بحرالعلوم در مورد وضيت منافقين در عراق اظهار داشت: اخراج و محاكمه اين گروه تروريستي از آرزوهاي مردم عراق است چرا كه اين گروه نه تنها به مردم ايران ظلم و تعدي روا داشتند بلكه در جرايم و سركوب مردم عراق با صدام همدست بوده اند.

وي بهترين راه حل شرايط عراق واگذاري امنيت و حاكميت به مردم اين كشور دانست.