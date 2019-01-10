مشکل پرداخت تسهیلات مسکن رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی صبح پنج شنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه های مسکن مهر پرند که در این شهر جدید برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به این که یکی از مشکلات مسکن مهر عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک عامل است، گفت: دستور رفع مشکل عدم پرداخت تسهیلات به بانک عامل داده شده است و به زودی شاهد رفع این مشکل خواهیم بود.

وی با بیان این که در سال های گذشته مسکن برای قشر متوسط به پایین ساخته نشده و این اقشار تحت فشار برای تهیه مسکن هستند، گفت: در برنامه داریم، تا ۲۰۰ هزار واحد برای اقشار متوسط و پایین در پرند ساخته شود.

وزیر راه و شهرسازی پرند را دارای ظرفیت تبدیل شدن، به یک شهر جدید موفق در کشور دانست و گفت: همه مسئولان باید تلاش کنند، تا به اهداف مورد نظر برسیم، در این راستا توجیهی را نمی پذیرم.

اسلامی همچنین به حل مشکل تردد از پرند به تهران و بالعکس خبر داد و گفت: در این رابطه اتصال خط مترو و ساخت ایستگاه تبادلی بین پرند- فرودگاه امام(ره) و تهران می‌تواند بخش زیادی از مشکلات حمل و نقل شهر جدید پرند را برطرف کند.