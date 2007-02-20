موسیقی نوبان و زار قشم منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این اثر پژوهشی ،موسیقی سازی بابادرویش و گروهش و آوازهای نوبان همچون "یا بابا الله کریم بابا الله"،یا نبی یا نبی الله یا نبی"،لا اله الا الله...وآوازهای زارآمده است.

موسیقی نوبان و زار مربوط به مردمی است که در حاشیه سواحل خلیج فارس به سر می برند و دراصل از سواحل شرقی آفریقا به ایران آورده شده اند.به اختصار این گروه معتقدند که برخی ،توسط نیروهایی نا مریی که با عنوان باد شناخته شده،تسخیر می شوند.

فوزیه مجد،پژوهشگرپیشکسوت موسیقی نواحی در یادداشت اثر نوشته است : "...در همان اسفند 1351قبل از حرکت به بندر عباس ،درصدد تدارک سفرشدم.محمود هنگوال نتاسفانه در ماموریت بود.گفته شد که تلویزیون بندر عباس مجهز است و می تواند صدابردار و وسایل لازم را در اختیار ما بگذارد.روز پانزدهم،با همراهان وارد بندر عباس شدیم. در ساختمان نوساز رادیو تلویزیون،با مسئولین ملاقات کردیم و قرار شد یک صدا بردار با تجهیزات فردای آن روز همراه ما شود...."

قطعات این آلبوم توسط بابا درویش (آواز و تمبیره) و ماما حنیفه به همراه گروه، اجرا و ضبط شده است. بابادرویش پس از بابا حمدون به بابای زار و نوبان قشم شهرت داشت.

موسیقی نوبان و زاربه صورت سی دی، اخیرا از سوی موسسه فرهنگی و هنری "ماهور" منتشر شده است.