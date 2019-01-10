روش های ناکارآمد در بخش کشاورزی استان فارس باید حذف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، عنایت اله رحیمی در دیدار با رئیس و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: یکی از شاخصه های برتری و پیشرفت فارس، کشاورزی این استان است که بخشی از آن مربوط به نعمات خدادادی همچون اقلیم چهار فصل و زمین مناسب و بخشی نیز مربوط به مردمان پر تلاش و سخت کوش می باشد که در شرایط متقاوت اقلیمی تولید را حفظ کرده اند.

وی با بیان اینکه در سال های گذشته روش های متفاوتی را به کارگرفته و تجربیاتی اندوخته ایم، عنوان کرد: در حال حاضر هیچ یک از روش های قدیمی در حوزه های مختلف جوابگوی نیازها نیست بنابراین باید با ارزیابی تجربیات گذشته به اصلاح مشکلات و حذف روش های ناکارآمد بپردازیم.

استاندار فارس معتقد است انجام امور در هر یک از حوزه ها از جمله کشاورزی باید به سازمان های مردم نهاد، گروه ها و تشکل های مردمی سپرده شود و دستگاه های اجرایی سیاست گذاری ، کنترل، نظارت و هدایت را در دست داشته باشند.

وی گفت: باید با ایجاد اعتماد میان دست اندرکاران جهاد کشاورزی و کشاورزان زمینه پذیرش توصیه های علمی از سوی آنها فراهم شود.

استاندار فارس با تاکید بر اینکه برنامه سازگاری با کم آبی باید در دستور کار قرار گیرد، اظهار کرد: توسعه روش های جدیدی همچون کشت گلخانه ای، احداث شهرک های کشاورزی، آبیاری قطره ای و... راهکار حفظ و ارتقا جایگاه کشاورزی استان است.

رحیمی با بیان اینکه حفظ اشتغال کشاورزی در استان فارس از اهمیت ویژه ای برخوردار است، افزود: شان و آزادگی کشاورزان هموراه حفظ شده است بنابراین باید این شان و کرامت را پاس بداریم و زمینه بیان مطالبات و انتقادات را برای کشاورزان فراهم نماییم و بر اساس مقدورات و امکانات پاسخ های قانع کنند ای به این مطالبات بدهیم.

وی با اشاره به منابع طبیعی غنی استان و مراتع جنگلی موجود اقدامات انجام شده در حفظ و احیا این منابع را ارزشمند دانست و بر تداوم و تقویت این اقدامات تاکید کرد.