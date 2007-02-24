به دنبال سهمیه المپیک هستیم/ سالن آزادی آماده بهره برداری اولیه است

رئیس فدراسیون تیراندازی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: کارساختمانی سالن تیراندازی مجموعه آزادی با هزینه ای بالغ بر 820 میلیون تومان روزهای پایانی خود را برای رسیدن به مرحله بهره برداری طی می کند.

وی ادامه داد: البته برای تکمیل این سالنها نیاز به اعتباری معادل 800 هزار دلار برای خرید تجهیزات و سخت افزاهای پیشرفته داریم که برآوردهای اولیه، نوع کالاها و شرکتهای سازنده مشخص شده و تنها منتظر پاسخ بررسی کمیته ملی المپیک برای خرید این امکانات هستیم.

اسدالله حیدری با بیان اینکه این سالنها از هر نظر استاندارد هستند گفت: ما منتظر ورود تجهیزات به کشور نخواهیم ماند و بلافاصله بعد از تحویل سالنها با همان امکانات سخت افزاری که در اختیار داریم سالنها را برای استفاده ملی پوشان و برگزاری اردوهای تیم ملی آماده می کنیم. البته در کنار این دوسالن 25 و 50 متری در مجموعه آزادی ، یک سالن هشتاد خطه استاندارد نیز درحال ساخت و ساز و بازسازی است که بعید است بزودی آماده شود که برای حل این مشکل هم پیشنهاد ساخت یک سوله ده متری را هم آماده کرده ایم که بزودی به سازمان ارائه می دهیم.

وی بیان کرد: با تکمیل کامل این مجموعه ، ما دارای یکی از بهترین سالنهای تیراندازی منطقه خواهیم شد که قطعا با راه اندازی مجموعه سالن 80 خطه نیز توان برگزاری رقابتهای آسیایی و قهرمانی آسیا را خواهیم داشت.

حیدری افزود: با توجه به در پیش بودن رقابتهای انتخابی المپیک 2008 ، باید هر چه زودتر این سالنها را آماده کنیم و از فرصت باقیمانده استفاده نمائیم. ما استعدادهای خوبی در رشته های تیراندازی اهداف ثابت و پروازی داریم و امیدواریم با بهره مندی ازتمامی امکانات بتوانیم برای اولین بار خودمان سهمیه المپیک را دریافت کنیم.

رئیس فدراسیون تیراندازی تصریح کرد: ما با یک باشگاه اهداف پروازی در تهران توانستیم دریک قدمی مدال بازیهای آسیایی قرار گیریم این توان در ما وجود دارد که با سازماندهی کردن امکانات در این رشته به کسب سهمیه المپیک امیدوار باشیم.