نمایشگاه عکس گروهی در حوزه هنری سمنان گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری سمنان، داوود یار احمدی با بیان اینکه نمایشگاه عکس گروهی در حوزه هنری استان سمنان گشایش یافت، تاکید کرد: این نمایشگاه با حضور مجید ناگهی از عکاسان برجسته کشور، مرتضی اسدی از نقاشان برجسته کشور و جمعی از هنرمندان، نمایشگاه عکس گروهی با موضوع طبیعت و مسائل اجتماعی در گالری خورشید سمنان افتتاح شد.

وی افزود: در این نمایشگاه که از سوی دفتر هنرهای تجسمی حوزه هنری استان سمنان برگزار شده است، ۴۰ قطعه عکس در ابعاد۷۰*۵۰ از آثار منتخب هنرمندان استان در سفر به خراسان شمالی به نمایش درآمده است.

یاراحمدی همچنین گفت: نمایشگاه عکس گروهی تا پایان دی ماه ۹۷ از ساعت ۹ الی ۱۴ در گالری خورشید حوزه هنری استان سمنان به نشانی باغ فردوس، خیابان شهید صفائیان، پذیرای علاقمندان خواهد بود.

کارگاه تخصصی یک روزه عکس هنر جوان

رئیس حوره هنری استان سمنان گفت: هنرمندان این نهاد در مهر ماه ۹۷ طی سفری دو روزه به استان خراسان شمالی به عکاسی از مسائل اجتماعی و جذابیت های این استان پرداختند که منتخب آثار در این نمایشگاه به روی دیوار رفته است.

یاراحمدی همچنین از برگزاری کارگاه تخصصی یک روزه عکس هنر جوان ویژه هنرمندان عضو دفتر هنرهای تجسمی حوزه هنری استان سمنان و عموم علاقمندان، با همکاری این نهاد و یک موسسه فرهنگی هنری خبر داد و گفت: مجید ناگهی از عکاسان برجسته کشور در این کارگاه به تکنیک‌های عکاسی و عکاسی مستند اجتماعی پرداخت.

وی افزود: نقد آثار حضار و همچنین پاسخگویی به سوالات حاضران، از دیگر بخش های کارگاه عکس هنر جوان بود در رویدادی مشابه همچنین ورک شاپ تخصصی یک روزه عکس به منظور آمادگی هنرمندان برای شرکت در هفتمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی هنر جوان، برگزار شد.

کارگاه تصویر سازی هنر جوان در حوزه هنری سمنان

رئیس حوزه هنری سمنان در ادامه از برگزاری کارگاه تخصصی یک روزه تصویرسازی هنر جوان در این نهاد نیز خبر داد و گفت: این کارگاه تخصصی ویژه هنرمندان عضو دفتر هنرهای تجسمی و عموم علاقمندان، با همکاری حوزه هنری و یک موسسه فرهنگی هنری در محل گالری خورشید سمنان برگزار شد.

یاراحمدی با بیان اینکه در این کارگاه مرتضی اسدی از نقاشان برجسته کشور به تکنیک‌های تصویرسازی اشاره کرد و به مباحث تئوری مربوط به تصویرسازی پرداخت، بیان کرد: در این کارگاه آثار تولید شده توسط هنرجویان و هنرمندان در کارگاه، مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: ورک شاپ تخصصی یک روزه تصویرسازی به منظور آمادگی هنرمندان برای شرکت در هفتمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی هنر جوان، برگزار شد.