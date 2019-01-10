تصادف در محور سنندج - دهگلان هفت زخمی برجای گذاشت

سرهنگ عیسی گوهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیش از ظهر امروز یک دستگاه خودروی سواری پژو روا که از شهر دهگلان به سمت شهر سنندج در حرکت بود بر اثر انحراف به چپ یک دستگاه خودروی پیکان وانت دچار حادثه شد.

وی افزود: در این حادثه خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم اما هر هفت سرنشین خودروها مصدوم شده و توسط گروه های امدادی هلال احمر و فوریت های پزشکی به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس پلیس راه های استان کردستان یادآور شد: از مسافران خواهشمندیم در تردد در جاده های برون شهری رعایت فاصله قانونی, سرعت مجاز و عدم تجاوز به چپ را داشته باشند تا شاهد حوادث تلخ این چنین نباشیم.