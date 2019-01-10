  1. استانها
  2. البرز
۲۰ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۱۷

هواشناسی البرز پیش‌بینی کرد:

وقوع یخبندان در جاده چالوس/دیزین ۱۳ درجه زیر صفر

وقوع یخبندان در جاده چالوس/دیزین ۱۳ درجه زیر صفر

کرج - هواشناسی استان البرز با توجه به استقرار جوی پایدار در منطقه البرز مرکزی، کاهش دما و وقوع یخبندان به‌ویژه در جاده چالوس را پیش‌بینی کرد.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح وضعیت جوی استان، اظهار کرد: طبق الگوهای پیش‌یابی هواشناسی طی سه روز آینده جوی نسبتاً پایدار در منطقه البرز مرکزی حاکم خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز با اشاره به کاهش دمای هوا طی امشب و فردا در استان، گفت: در حال حاضر کمینه دمای هوای شهرستان طالقان منفی ۵ درجه سانتی‌گراداست.

وی کیفیت هوای شهرستان‌های استان را سالم اعلام کرد و گفت: برای شهرستان‌های فردیس، نظرآباد، هشتگرد و اشتهارد کاهش دمای هوای پیش‌بینی می‌شود.

اعلام وضعیت جوی دیزین و محور چالوس

رحمانیان با تأکید بر اینکه برای دیزین یخبندان پیش‌بینی‌شده است، گفت: دمای هوای فعلی این منطقه منفی ۱۳ درجه سانتی‌گراداست.

مدیرکل هواشناسی استان البرز به وضعیت جوی محور کوهستانی و برف‌گیر کرج - چالوس اشاره کرد و گفت: بیشینه سرعت باد در این محور ۳۶ کیلومتر بر ساعت است. برای این محور نیز یخبندان پیش‌بینی‌شده است.

کد مطلب 4509380

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها