وقوع یخبندان در جاده چالوس/دیزین ۱۳ درجه زیر صفر

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح وضعیت جوی استان، اظهار کرد: طبق الگوهای پیش‌یابی هواشناسی طی سه روز آینده جوی نسبتاً پایدار در منطقه البرز مرکزی حاکم خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز با اشاره به کاهش دمای هوا طی امشب و فردا در استان، گفت: در حال حاضر کمینه دمای هوای شهرستان طالقان منفی ۵ درجه سانتی‌گراداست.

وی کیفیت هوای شهرستان‌های استان را سالم اعلام کرد و گفت: برای شهرستان‌های فردیس، نظرآباد، هشتگرد و اشتهارد کاهش دمای هوای پیش‌بینی می‌شود.

اعلام وضعیت جوی دیزین و محور چالوس

رحمانیان با تأکید بر اینکه برای دیزین یخبندان پیش‌بینی‌شده است، گفت: دمای هوای فعلی این منطقه منفی ۱۳ درجه سانتی‌گراداست.

مدیرکل هواشناسی استان البرز به وضعیت جوی محور کوهستانی و برف‌گیر کرج - چالوس اشاره کرد و گفت: بیشینه سرعت باد در این محور ۳۶ کیلومتر بر ساعت است. برای این محور نیز یخبندان پیش‌بینی‌شده است.