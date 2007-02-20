دستیابی محققان کشور به دانش تولید واکسن زنده دوگانه برونشیت نیوکاسل

معاون تولید و تحقیق فرآورده های بیولوژیک موسسه واکسن و سرم سازی رازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: واکنس زنده دوگانه برونشیت - نیوکاسل مشابه نمونه خارجی و نمونه خارجی آن در داخل کشور وجود ندارد.

مسعود مقدم پور افزود : این واکسن از تخم مرغ SPS تولید می شود. تخم مرغ SPS را در خلاء خشک و به صورت قرص درآورده و آن را در ویالهای هزار یا 2 هزار دزی قرار داده و به بازار عرضه می کنند.

وی یادآور شد : SPS از آلمان وارد کشور می شود. این تخم مرغ از لحاظ کیفیت با تخم مرغ های معمولی متفاوت است. SPS را تحت کنترل شدید قرار می دهند تا هیچ آنتی بادی و جرم بیماری زا داخل تخم مرغ قرار نگیرد.

مقدم پور افزود: واکسن زنده دوگانه برونشیت - نیوکاسل یک قطره چشمی است و برای پیشگیری از بیماری برونشیت - نیوکاسل (طیور) به جوجه های زیر یک هفته تزریق می شود و برای جلوگیری از تکرار تزریق واکسن را کمباین و چندگانه می کنند و به صورت جداگانه به هر بیمار تزریق نمی کنند.

وی در ادامه گفت: آزمایش فیلدی این واکسن زنده انجام شده و نتایج آن مثبت بوده است. واکسن زنده برونشیت - نیوکاسل پس از 3 سال تلاش مستمر در مرحله آزمایشگاهی تولید و در حال انجام مرحله نیمه صنعتی است. امیدواریم این واکسن در سال 86 به تولید انبوه برسد و وارد بازار شود.