سید حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، اظهار داشت: بیانات مقام معظم رهبری پیام روشن و دلگرم کننده ای را برای سرمایه گذاران داشت و این بخش از سخنان مقام معظم رهبری از اجرا شدن اصل 44 قانون اساسی مهم تر بود.

این نماینده مجلس ششم افزود: اگر در ایران با همین جدیتی که مقام معظم رهبری بر کارآفرینی، تولید و توزیع ثروت و قرار دادن آن در خدمت عموم مردم یاد می کنند در دولت به دستور العمل تبدیل و سپس اجرا شود ایرانیان قادر خواهند بود در کشور ثروتی را تولید کنند که مجموع دارایی های کنونی دولت در مقابل آن ناچیز باشد و لذا این جامعه ثروتمند می تواند پشتوانه خوبی برای کشور باشد.

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی تصریح کرد: مهم ترین مانع اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که امیدواریم پس از این تذکرات صریح مقام معظم رهبری رفع شود، سیاستهای غیراصولی دولت در امور اقتصادی است .

مرعشی گفت: از یک سو مقام معظم رهبری به جامعه برای ورود به عرصه اقتصاد پیام می دهند تا صاحبان نبوغ و سرمایه دست دولت را بگیرند تا بنگاههایی که در چنبره قوانین ناکارآمد دولت گرفتار آمده اند نجات یابند اما از دیگر سو دولت در کارهای جاری بخش خصوصی هم دخالت می کند و این موضوع یک تضاد است.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: این موضوع در صورتی عملیاتی می شود که دولت پیام و حرکتش در جامعه نوید بخش باشد و لذا دولتی که بین شرکتهای خصوصی و دولت تفاوت قائل می شود و بگوید معادل واگذار شده قبلی اشتباه است و یا آن را برگرداند، مردم در چنین شرایطی چگونه می توانند در اقتصاد شرکت کنند؟

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی تصریح کرد: دولت باید در اجرای منویات مقام معظم رهبری تولید ثروت، کارآفرینی و ایجاد ارزش افزوده را به رسمیت بشناسد و موانع حرکت بخش خصوصی را با سیاستگذاری های درست رفع کند و چنانچه دولت اصول سیاستگذاری را نمی داند باید چاره ای دیگر اندیشید.