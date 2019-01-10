مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین رفیع زاده روز پنجشنبه در سومین نشست شورای راهبری توسعه مدیریت استان قزوین که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: دور اول اصلاح نظام اداری در سال ۹۶ آغاز شد و و باید تا دو سال اینده آن را به پایان برسانیم.

وی افزود: تمهیدات لازم برای اجرا در گذشته انجام شد و پس از تحلیل و بررسی آسیب ها نیازمند استفاده از تجارب عملی دستگاههای اجرایی در استانها هستیم تا کار عملیاتی شود.

معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: اصلاح نظام اداری چیز تازه ای نیست و در دولت یازدهم نقشه اصلاح داده شد و نقشه راه داشتیم اما در سه سطح اگر تکالیف درست انجام شود سرعت کار بالا می رود.

وی بیان کرد: آسیبها استخراج و معلوم شد باید برنامه های ابتدای کار را با تعامل دستگاهها جنبه اجرایی دهیم و در برنامه ها بازنگری شد و شورای عالی اداری برنامه های ده گانه را ابلاغ کرده است.

رفیع زاده یادآورشد: باید ویژگیها، شرایط و مواردی که در دستگاهها وجود دارد مورد توجه باشد و ظرفیت دستگاه و پیشنهادهای استانها نیز در برنامه جامع مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: با انجام کارهای آموزشی، ترویجی اقدام خواهیم کرد و تاکنون انچه در سطح کلان انتطارداشتیم رخ دهد انجام شده است اما سرعت کار باید بالا برود.

رفیع زاده بیان کرد: چند اقدام اساسی باید انجام شود و تفاهم نامه عملیاتی که هیئت وزیران ملزم کرده مبنای کار ما تا سه سال اینده باشد که در این راستا کتابچه ای تنطیم شده و دستگاهها با شرایط استانها برنامه خواهند داد و شورای راهبری توسعه مدیریت یک چارچوب مشخص را دنبال خواهد کرد.

وی یادآورشد: اگر هر استان بتواند تصمیم بگیرد و با مشارکت دستگاهها یک برنامه مدون ارائه کند می توان ضمن تسهیل و تسریع در کارها رضایت مردم را جلب کرد که در این زمینه آماده همکاری هستیم و جلسات منظمی را در استانها برگزار می کنیم.

میزخدمت و ارایه خدمات مطلوب به مردم پیگیری می شود

معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور اظهارداشت: برنامه جامع اصلاح نطام اداری در دوره دوم در مسیر کارآیی و اثر بخشی، چابک سازی و انعطاف پذیری و مسیر پیشرانه حرکت می کند و باید در دو سال آینده جهش لازم در ادارات ایجاد شود.