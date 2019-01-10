به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم مدیرعامل باشگاه خیبر خرم آباد و تایید مهرداد خادمی سرمربی جوان و با دانش تیم فوتبال خیبر خرم آباد، «منصور داودی نژاد» مربی جوان فوتبال لرستان به کادر فنی تیم فوتبال خیبر خرم آباد اضافه شد.

منصور داودی نژاد بازیکن اسبق باشگاه های خیبر خرم آباد، پلی اکریل اصفهان، سرخپوشان دلوار افزار تهران و کوثر تهران دارای مدرک مربیگری D آسیا و دارای سابقه مربیگری در لیگ دسته سوم فوتبال ایران را در کارنامه داشته و برای تقویت کادر فنی تیم خیبر خرم آباد کاملا جوان به این تیم اضافه شده است.