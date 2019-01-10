به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم محمدی بعدازظهر پنجشنبه در نشست ستاد تسهیلات سفر نوروزی شاهرود به میزبانی فرمانداری شهرستان بابیان اینکه پایگاه اینترنتی پیرامون اطلاعرسانی به مسافران نوروزی در این شهرستان میبایست ایجاد شود، ابراز داشت: سالانه ۲۰ میلیون مسافر و زائر از جاده ترانزیت تهران-مشهد عبور میکند که این امر میتواند ظرفیت ویژهای برای رونق گردشگری شاهرود محسوب شود بنابراین ایجاد پایگاهی که در آن وضعیت محورهای مواصلاتی، آبوهوا، نقاط گردشگری طی مسیر را بهصورت آنلاین نشان دهد، امری ضروری است.
وی بابیان اینکه دستگاههای امدادی و خدماترسانی باید در محور بیارجمند و طرود افزایش پیدا کند، اضافه کرد: با توجه به کویری و یکنواختی این محورها احتمال خستگی و خوابآلودگی مسافران وجود دارد که وجود توقفگاه بینراهی و نیروهای امدادی میتواند در هنگام بحران تلفات را به حداقل کاهش دهد.
فرماندار شاهرود بابیان اینکه زائرسراهای بینراهی و ایجاد مجتمعهای خدماتی رفاهی محدوده شاهرود-میامی میتواند خطرات را کاهش دهد، ابراز داشت: بیشترین علت تصادفات رانندگی ناشی از خستگی و خوابآلودگی رانندگان است بنابراین با ارائه خدمات و اجبار رانندگان به توقف کوتاه میتوان این میزان تلفات را به حداقل رساند.
محمدی در ادامه تصریح کرد: اصلاح نقاط حادثهخیز، جانمایی درست تابلوها و رفع شیب جاده نیز میتواند به ایمنی مسافران در محورهای مواصلاتی کمک کند بنابراین انتظار میرود با همکاری اداره راه مواردی که نیاز است اصلاح شود.
وی بابیان اینکه شاهرود بهعنوان قاره کوچک با تنوع اقلیمی چهارفصل میتواند به مقصدی مناسب برای گردشگران تبدیل شود، اضافه کرد: برای رسیدن به این مقصود میبایست علاوه بر راه و ترابری سایر نهادها و دستگاهها نیز با ارائه خدمات زمینه میزبانی از زائران و افزایش ماندگاری آنها را در شهر فراهم کنند.
به گزارش خبرنگار مهر در این نشست دستگاههای میراث فرهنگی، راه و ترابری، اورژانس و هلالاحمر به بیان خدمات صورت گرفته پیرامون ماندگاری مسافران در شهر پرداختند و پیرامون اقدامات صورت گرفته بحث و تبادلنظر شد.
