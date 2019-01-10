به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر، عصر امروز با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد که بنابر اعلام نتایج داوران این جشنواره، بهنام عبداللهی از خبرگزاری مهر آذربایجان شرقی به عنوان رتبه اول محور اقتصاد مقاومتی و طاهر خیری به عنوان رتبه دوم محور اشتغال‌زایی معرفی شدند.

همچنین وحید عبدی، عکاس خبرگزاری مهر توانست در بخش عکس این جشنواره رتبه دوم را از آن خود کند.

طبق اعلام محمد عزیزی‌راد، دبیر علمی این جشنواره، بیش از ۱هزار و ۱۰۰اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود که از این تعداد، ۳۰اثر به عنوان آثار برتر معرفی شدند.