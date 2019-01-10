توضیحی در مورد مذاکره مجید جلالی با تیم فوتبال نساجی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی که در پایان نیم فصل اول هجدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر به صورت توافقی از تیم پیکان جدا شد، مذاکراتی را با مالک تیم نساجی داشت تا در صورت رسیدن به توافق نهایی نیم فصل دوم را در مازندران سپری کند.

جلالی بعدازظهر روز سه شنبه در جلسه کوتاهی با صنیعی فر مالک نساجی موارد و پیشنهادات مد نظرش را ارائه کرد. قرار است مسئولان تیم نساجی پس از بررسی همه شرایط تصمیم نهایی را در این مورد اتخاذ کنند.

در خبری که روز چهارشنبه روی خروجی مهر قرار گرفت زمان این جلسه شب اعلام شده و طی آن عنوان شده بود که قرار است جلالی با خودش اسپانسر هم بیاورد که بدینوسیله ضمن عذرخواهی از جلالی خبر اینگونه اصلاح می شود که این نشست بعدازظهر بوده و جلالی هم صحبتی در مورد آوردن اسپانسر مطرح نکرده است.

ظاهرا یکی از مربیانی که سابقه همکاری با مجید جلالی را داشته است پیشنهاد حضور یک اسپانسر در تیم نساجی را ارائه داده و این موضوع ارتباطی به مذاکره جلالی با نساجی ندارد.