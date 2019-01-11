دومین روز رزمایش فدائیان حریم ولایت نیروی هوایی ارتش آغاز شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به منطقه عمومی رزمایش اقتدار فدائیان حریم ولایت نهاجا، دومین روز از مرحله نهایی و عملیاتی رزمایش اقتدار فدائیان حریم ولایت نیروی هوایی ارتش از صبح امروز (جمعه) با حضور امیر دریادار حبیب الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش، سردار سرتیپ علی شادمانی معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(ص)، سردار سرتیپ مرتضی صفاری مسئول ارزیابی آموزش ستاد کل نیروهای مسلح، امیر سرتیپ کریم قوامی فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش، امیر سرتیپ سید محمد علوی جانشین معاونت عملیات ستاد کل نیروهای مسلح در منطقه عمومی اصفهان آغاز شد.

در دومین روز از مرحله اصلی و فاز عملیاتی هشتمین رزمایش بزرگ فداییان حریم ولایت، جنگنده بمب افکن‌های سنگین اف۴ با استفاده از بمب های ماوریک و قاصد اهداف فرضی را منهدم کردند.

امیر سرتیپ دوم خلبان علیرضا انگیزه، سخنگوی هشتمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت با اعلام این خبر،گفت: پس از بمباران موفق شب گذشته هواپیماهای بمب افکن راهبردی سنگین سوخو۲۴، دقایقی پیش جنگنده بمب افکن‌های اف ۴ با شلیک موشک‌های ارتقاء یافته ماوریک و استفاده از بمب‌های هوشمند، نقطه زن و دور ایستای قاصد که توسط متخصصان جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش تولید شده است، با حجم تخریب گسترده، اهداف زمینی را مورد اصابت قرار دادند.

قابل ذکر است، در این مرحله از رزمایش از پرنده‌های فوق سبک و پهپادهای تهاجمی نیروی هوایی در راستای شناسایی و انهدام اهداف شبیه سازی شده در حجم گسترده به منظور ضربه نهایی به دشمن استفاده شد.