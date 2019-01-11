حضور زلاتکو دالیچ در تیم ملی فوتبال امارات تکذیب شد!

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر حضور زلاتکو دالیچ سرمربی تیم ملی فوتبال کرواسی در تیم ملی امارات به جای آلبرتو زاکرونی مطرح شد.

یک روز بعد از برد تیم ملی امارات مقابل هندوستان در جام ملت های آسیا، روزنامه «الامارت الیوم» به نقل از یک منبع آگاه در کرواسی، حضور دالیچ در تیم امارات را تکذیب و اعلام کرد که دالیچ به خاطر قراردادی که با فدراسیون کرواسی دارد، سرمربی امارات نمی شود.

گفته می شود یکی از تیم های مطرح آسیا پیشنهاد ۹ میلیون یورویی را به دالیچ برای عقد قرارداد سه ساله داده است اما دالیچ این پیشنهاد را به خاطر کرواسی رد کرده است.