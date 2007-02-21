عباس انجام درباره برنامه های نوروزی این شبکه به خبرنگار مهر گفت: "امسال یک ویژه برنامه برای کودکان با عنوان "انار سفید" در 17 قسمت 90 دقیقه ای در ایام نوروز داریم. این برنامه جنگ کودکانه است که بخش های مختلفی چون مسابقه، قصه گویی و ... دارد و از ساعت 9 صبح روی آنتن می رود. برنامه "تلاوت های درخواستی" از دیگر برنامه های نوروزی است که هر روز به مدت دو ساعت پخش می شود. برنامه "سیره نبوی" هم به مدت 20 دقیقه روی آنتن می رود."

مدیر تامین برنامه شبکه قرآن سیما در ادامه افزود: "خانه بهاری هم برنامه ای در قالب گفتگو با شخصیت ها در حوزه های مختلف هنرهای قرآن است و در 17 قسمت 45 دقیقه ای هر شب ساعت 22 از شبکه قرآن پخش می شود. برنامه "دیدار" جنگ شبانه است که ساعت 20 به مدت دو ساعت به صورت زنده پخش می شود و شامل 15 تا 16 آیتم متنوع است. با این برنامه قصد داریم فضای مفرح و معنوی برای مخاطبان فراهم کنیم. مستندهایی هم با محوریت طبیعت و جهان هستی هم به مدت نیم ساعت از دیگر برنامه های نوروزی این شبکه است."

انجام با اشاره به برنامه "بر کرانه نور" گفت: "این برنامه هر روز به مدت نیم ساعت پخش می شود و در آن حجت الاسلام راستگو برای بچه ها قصه تعریف می کند. همچنین هر روز به مدت 45 دقیقه محافل ویژه به مناسبت تقارن نوروز امسال با ایام ربیع الاول پخش می شود. مجموعه تلویزیونی "عبور از مه" در 17 قسمت 30 دقیقه ای از دیگر برنامه های نوروزی شبکه قرآن سیماست که ساعت پخش آن هنوز مشخص نشده و ما در حال بررسی پخش سریال های مختلف از شبکه های دیگر هستیم تا این مجموعه را در زمانی پخش کنیم که تداخل با سریال های دیگر نداشته باشد."

مدیر تامین برنامه شبکه قرآن خاطرنشان کرد: "با توجه به اینکه نوروز امسال با ربیع الاول تقارن پیدا کرده، سعی کردیم محور برنامه شامل این دو موضوع باشد و به آداب و رسوم نوروز از منظر اسلام بپردازدیم. علاوه بر آن از 12 تا 17 ربیع الاول اولین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی برگزار می شود و شبکه قرآن سیما این کنفرانس را پوشش می دهد و افتتاحیه و اختتامیه آن به صورت زنده از این شبکه پخش می شود."

وی درباره شورای های شبکه قرآن سیما گفت: "هم اکنون شش شورا در این شبکه فعال است. شورای تفسیر سعی می کند مفسران زبده را شناسایی و تفسیرهای به روز و مطابق با گروههای سنی را انتخاب کند. شورای راهبردی که سیاست های شبکه قرآن را اتخاذ می کند. شوراهای طرح و برنامه، کودک، فیلم و سریال و آموزش و قرآن هم فعال هستند."

انجام درباره اینکه ساخت سریال های داستانی با موضوع مفاهیم دینی تا چه حد در دستور کار شبکه قرآن سیما قرار دارد، گفت: "شورای فیلم و سریال این شبکه فعال است و طرح های مختلف برای تولید در حال بررسی است. البته کار نمایشی قوی در حوزه دین مشکل است، چرا که باید ظرافت های لازم را داشته باشد. علاوه بر آن فیلمنامه جذاب باشد. شبکه قرآن، شبکه نوپایی است و زمان می برد تا مجموعه های خوب ساخته شود، اما قصد داریم شبکه قرآن سیما سال آینده در طول هفته سه مجموعه داشته باشد."