حذف ۴ صفر تاثیری بر تورم ندارد

امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به خبر حذف ۴ صفر از واحد پول ملی، اظهار داشت: سیاست گذاری پولی و بانکی کشور باید به یک انضباط برسد تا بدین وسیله تورم کنترل و ارزش پول ملی حفظ شود.

وی تاکید کرد: باید تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای برگشت ارزش پول ملی و تحول در اقتصاد تعریف کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به حذف صفر پول کشور هایی چون ترکیه، زیمباوه و آلمان غربی، اظهارداشت:شرایط کشورهایی مانند ترکیه و آلمان ابر تورم نبوده اما باید به اقتضای شرایط در گذشته اقدام می شد اما این که فکر کنیم این اتفاق می تواند تاثیری در معیشت مردم ایجاد کند و راهگشا باشد در اشتباه هستیم.

خجسته با بیان اینکه در کشور انضباط پولی و مالی وجود ندارد، خاطر نشان کرد: موضوع حذف صفر از پول ملی باید از جنبه اقتصادی بررسی و با تدوین سیاسی های کنترلی مشکل تورم و شتاب آن را در جامعه کم کرد.