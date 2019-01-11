پیکر جانشین سابق فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام تشییع شد

به گزراش خبرنگار مهر، پیکر پاک سرهنگ عبدالصاحب طهماسبی جانشین سابق فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام امروز صبح در شهر ایلام تشییع شد.

این مراسم با حضور باشکوه مردم مرزدار، ولایتمدار و قدرشناس ایلام، مسئولان، فرماندهان نظامی و انتظامی و...برگزار شد.

سردارنعمان غلامی معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین کشور در این مراسم گفت: مسیر حاج عبدالصاحب طهماسبی در مسیر شهدا بود که آخرین روزهای عمر خود را در دفاع از حرم مطهر حضرت زینب (س) گذراند.

سرهنگ عبدالصاحب طهماسبی جانشین سابق سپاه امیرالمومنین (ع)استان ایلام شامگاه پنجشنبه به یاران شهیدش پیوست.