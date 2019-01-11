رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت پایان یافت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به منطقه عمومی رزمایش اقتدار فدائیان حریم ولایت نهاجا، امیر سرتیپ دوم خلبان علیرضا انگیزه سخنگوی هشتمین رزمایش فداییان حریم ولایت، ضمن ابراز رضایت از عملکرد خلبانان جوان نیروی هوایی و کارکنان فنی،گفت: به کلیه اهداف از پیش تعیین شده این رزمایش دست یافتیم و رزمایش ظهر امروز با موفقیت به پایان رسید.

وی افزود: هشتمین رزمایش فداییان حریم ولایت با بهره گیری از تجربیات خلبانان و پیشکسوتان ۸ سال دفاع مقدس، خودباوری و ایمان به توانمندی نسل جوان، انجام شد.

امیرسرتیپ دوم انگیزه تصریح کرد: این رزمایش بر اساس صحنه واقعی جنگ و با استفاده از تسلیحات ساخت داخلی انجام شد.

وی افزود: در این رزمایش انواع موشک‌های لیزری، تلویزیونی حرارتی، راداری و انواع راکت‌ها و بمب‌های هوشمند و سامانه های ارتباطی و جنگالی تولید شده توسط متخصصان صنعت دفاعی کشور مورد استفاده و تست عملیاتی قرار گرفت.

امیر انگیزه گفت: همزمان با اجرای عملیات‌های رزمی، عملیات مردم یاری نیز با اعزام اکیپ‌های سیار پزشکی و مددکاری با حضور پزشکان متخصص متعهد نیروی هوایی الهی ارتش در منطقه عمومی هشتمین رزمایش هوایی فداییان ولایت اجرا شد.

وی در پایان از اصحاب رسانه در پوشش مناسب و با کیفیت هشتمین رزمایش اقتدار فداییان حریم ولایت تقدیر کرد.