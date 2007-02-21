۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۳۳

/ بررسی های 30 ساله نشان داد /

میمون ها هم از استرس رنج می برند

دانشمندان دریافته اند که انسان ها در مقایسه با حیوانات از بیشترین سطح استرس برخوردارند اما گونه ای از میمون ها را مورد بررسی قرار داده اند که همچون انسان ها می توانند دچار استرس شدید شده و با مشکلات مربوط به آن دست و پنجه نرم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحقیقاتی که نتایج آن در نشست سالانه انجمن آمریکایی ارتقای علوم در سانفرانسیسکو منتشر شده است، بابون ها همچون انسان ها به شدت درگیر استرس می شوند.

شاید تنها یک قرن پیش یا کمی پیش تر از آن، تهدیدات اولیه علیه انسان مواردی همچون ذات الریه، سل، مشکل زایمان، آنفلوآنزا و موارد شبیه به آن بوده است اما اکنون افراد کمتری به این دلایل می میرند اما در نقطه مقابل افراد بیشتری به دلیل ابتلا به عوارض جدیدتر همچون بیماری های قلبی، سرطان، دیابت و آلزایمر تلف می شوند. دانشمندان معتقدند که تمامی این بیماری ها در استرس ریشه دارند.

دانشمندان طی 30 سال گذشته به جمع آوری اطلاعات ارزشمند رفتاری و فیزیکی درخصوص نمونه های خونی، آزمایشات میکروسکپی بافت های زنده و ثبت ضربان های قلبی بابون های آفریقایی که نزدیکی های خاصی به انسان ها دارند، پرداخته اند. آنها همچنین انحطاط نورونی و استرس در بابون ها را نیز مورد بررسی قرار دادند.

دانشمندان دریافتند که بابون های بیمار، رفتارهای مشابهی نظیر انسان های بیمار دارند و در عین حال از سطوح بالاتری از هورمون های استرس زا برخوردار هستند.

بر اساس گزارش لایو ساینس، همچنین دانشمندان دریافته اند که بابون ها به بیماری هایی مبتلا می شوند که عموما سایر پستانداران به آنها مبتلا نمی شوند.

دانشمندان امیدوارند تا با بررسی سطوح استرس در بابون ها پی به اساس شکل گیری این فرآیند عصبی در انسان ها ببرند.

