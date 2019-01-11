برنامه ریزی برای کنترل نوسانات اقتصادی مدنظر مسئولان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای بیت المقدس شهر اراک اظهار داشت: امروز نیاز کشور بیش از هر چیز اتکا به توان داخلی و حمایت از تولید است و به همین سبب مسئولان باید از بازی های سیاسی و اختلافات نظرهای حزبی دوری کنند و با جدیت حمایت از تولید و اشتغال را مدنظر قرار دهند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: از جمله مباحثی که در این عرصه باید مورد توجه قرار گیرد تلاش برای گسترش فعالیت های دانش بنیان در کشور و همچنین ایجاد اشتغال در روستاها است.

دری نجف آبادی بیان کرد: در حال حاضر دشمن خیال خامی را در سر می پروراند که می تواند با تحریم و فشار اقتصادی، مقاومت امت و نظام اسلامی را از میان بردارد، در حالی که این هدف محقق نخواهد شد و این فکر، فکر غلطی است.

امام جمعه اراک خاطرنشان ساخت: امت اسلامی آگاه تر از آن هستند که اجازه دهند دشمنان و بدخواهان نظام به مقصود خود برسند و با استقامت و اقتدار از ولایت و نظام اسلامی پشتیبانی می کنند.

وی تصریح کرد: طی دوران انقلاب اسلامی دشمنان نظام به ویژه آمریکا همواره به دنبال صدمه زدن به حکومت اسلامی بوده اند و در این مسیر از هیچ اقدامی فروگذار نکرده اند، اما همیشه شکست و ناکامی نصیب آنها شده و امت اسلامی مقاومت و استحکام خود را اثبات کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: دشمن بداند که امت اسلامی هرگز به این خیانتکاران اعتماد نخواهند کرد و از همه دسیسه های دشمن علیه نظام، سربلند و پیروز بیرون می آیند.

دری نجف آبادی در بخش دیگر سخنان خود ابراز داشت: در شرایط کنونی مسئولان باید به نحوی برنامه ریزی و عمل کنند که در عرصه اقتصادی مشکلات کاهش یابد و دغدغه ها کمتر شود و به ویژه تامین معیشت و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در سال آتی با مشکل مواجه نگردد.

امام جمعه اراک عنوان کرد: ضروری است که برنامه ریزی برای کنترل نوسانات اقتصادی در دستور کار مسئولان کشور باشد و اعتبارات اختصاص یافته برای تامین کالاهای اساسی به درستی مدیریت شود تا مشکلی به وجود نیاید.

وی اضافه کرد: در این زمینه در استان مرکزی لازم است که همه مسئولان و همچنین نمایندگان استان همصدا و متحد حرکت کنند و عزم جدی برای کنترل و رفع مشکلات داشته باشند و تولید در استان بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در سخنان خود همچنین به فرارسیدن سالروز شهادت امیرکبیر، رحلت آیت‌الله رفسنجانی، ولادت حضرت زینب(س) و... اشاره و بر برگزاری هرچه باشکوه تر مراسمات چهلمین سالگرد فجر انقلاب اسلامی تاکید کرد.