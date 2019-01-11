  1. استانها
  2. تهران
۲۱ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۵۵

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران:

مامور شهید نیروی انتظامی غرب تهران شنبه تشییع می شود

مامور شهید نیروی انتظامی غرب تهران شنبه تشییع می شود

شهریار- معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران گفت: مامور شهید نیروی انتظامی غرب تهران شنبه تشییع می شود.

سرهنگ مهدی سرپناه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص زمان تشییع و مراسم یادبود شهید امنیت « اسدالله خزایی» اظهار داشت: مراسم تشییع پیکر پاک شهید ستوان سوم «اسدالله خزایی» از ساعت ۹ صبح فردا، شنبه ۲۲ دی ماه از مقابل ستاد فرماندهی انتظامی شهریار، واقع در شهرستان شهریار، بلوار رسول اکرم (ص) ، جنب دفتر نظارت همگانی برگزار خواهد شد.

وی افزود: شهید خزایی در راه مقابله با سارقان و در جهت برقراری امنیت، شامگاه دوشنبه ۱۷ دی توسط سارقان زیر گرفته شد و صبح پنج شنبه ۲۰ دی به دلیل شدت جراحات در بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

کد مطلب 4509820

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها