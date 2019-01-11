مامور شهید نیروی انتظامی غرب تهران شنبه تشییع می شود

سرهنگ مهدی سرپناه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص زمان تشییع و مراسم یادبود شهید امنیت « اسدالله خزایی» اظهار داشت: مراسم تشییع پیکر پاک شهید ستوان سوم «اسدالله خزایی» از ساعت ۹ صبح فردا، شنبه ۲۲ دی ماه از مقابل ستاد فرماندهی انتظامی شهریار، واقع در شهرستان شهریار، بلوار رسول اکرم (ص) ، جنب دفتر نظارت همگانی برگزار خواهد شد.

وی افزود: شهید خزایی در راه مقابله با سارقان و در جهت برقراری امنیت، شامگاه دوشنبه ۱۷ دی توسط سارقان زیر گرفته شد و صبح پنج شنبه ۲۰ دی به دلیل شدت جراحات در بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار به درجه رفیع شهادت نائل آمد.