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۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۱۷

طی سال جاری صورت گرفت ؛

توقیف 39 هزار و 775 موتورسیکلت در استان تهران

توقیف 39 هزار و 775 موتورسیکلت در استان تهران

معاون راهنمایی و رانندگی استان تهران گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ، 39 هزار و 775دستگاه موتورسیکلت در سطح این استان توقیف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، سرهنگ محمدکریم خسروی در نشست مطبوعاتی اظهار داشت: بیشترین تخلفات منجر به توقیف موتورسیکلت ها را دودزایی و ناهنجاری صدای اگزوز ، حرکت در پیاده روها و تردد در معابر ممنوعه تشکیل می دهد.

وی افزود: برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف ، کنترل و اعمال قانون امسال نسبت به سال گذشته 12 درصد افزایش یافته است.

خسروی تصریح کرد: در سالهای گذشته موتور سواران و حضور موتور سیکلت ها در سطح شهر نقش 45 درصدی در تصادفات داشت اما با کنترل جدی و پیگرانه پلیس این میزان به 15درصد کاهش یافته است.

وی یادآور شد: 8 هزار و 231 مورد از موتورسیکلت های توقیفی به کرج تعلق دارد که این آمار در مقایسه با شهرهای بسیار کوچکتر از کرج قابل قبول است.

کد مطلب 450987

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