به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز جمعه اعلام کرد: مناطقی در سوریه که نظامیان آمریکایی از آنها خارج می‌ شوند، باید نهایتاً تحت تسلط دولت مرکزی دمشق قرار گیرند و به این منظور، مذاکرات میان گروه‌ های کُردی با دولت سوریه نقش مهمی در این راستا ایفا می‌ کند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص گفت: کُردها بخش مهمی از جامعه سوریه به شمار می آیند. البته روشی که آمریکا برای خروج از سوریه در پیش گرفته است، بیشتر شبیه آن است که می خواهد در سوریه بماند.

وی در ادامه تأکید کرد: خروج نظامیان آمریکایی از سوریه سوالاتی برای ما باقی گذاشته است و لذا ما نمی‌ توانیم گزارش ها درباره آغاز روند عقب‌ نشینی را تایید کنیم.

این درحالیست که ساعاتی پیش، «شارن رایان» (Sean Ryan) سخنگوی ائتلاف به اصطلاح مبارزه با داعش به سرکردگی آمریکا در سوریه به خبرگزاری فرانسه گفت: خروج تجهیزات نظامی از سوریه را آغاز کرده ایم.

این در حالیست که وی به برنامه زمانی یا موقعیت مکانی نظامیان آمریکائی اشاره ای نکرده بود.