به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز جمعه مانور مشترک دستگاه های امدادی لرستان با حضور نیروهای ۱۴ عضو ستاد مدیریت بحران این استان در محل مصلای الغدیر خرم آباد برگزار شد.

غلامرضا آقامیرزایی مدیرکل مدیریت بحران لرستان در این رابطه گفت: در راستای آموزش هر چه بیشتر هم استانی ها برنامه های متنوعی در قالب مانور و برنامه های آموزشی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این مانورها در راستای آمادگی دستگاه های امدادی و مردم برای مقابله با مخاطرات طبیعی و حوادث برگزار می شود، تصریح کرد: امروز مانور مشترک دستگاه های امداد و نجات شامل هلال احمر، فوریت های پزشکی، بهزیستی، شرکت های آب و فاضلاب و همه مجموعه هایی که در بحران باید حضور داشته باشند، برگزار شد.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان یادآور شد: این مانور پس از نماز جمعه خرم آباد و در مصلای الغدیر برگزار شد تا عموم مردم بتوانند از آن بهره مند شوند.

رئیس جمعیت هلال احمر لرستان نیز با اشاره به اینکه مانور مدیریت بحران امروز با حضور ۱۴ عضو ستاد بحران استان برگزار شد، ادامه داد: هدف از برگزاری این مانور، توان افزایی دستگاه های امدادی و آموزش مردم بود.

صارم رضایی با بیان اینکه در استان با حوادث زیادی مواجه هستیم و تجربیاتی در خصوص حوادثی مثل سیل و زلزله داشته ایم، تصریح کرد: این مانورها در راستای کاهش آسیب در زمان وقوع حوادث برگزار می شوند.