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۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۴۱

عضو شورای شهر تهران در پاسخ به مهر :

بودجه شهرداری با حضور خبرنگاران بسته نمی شود

بودجه شهرداری با حضور خبرنگاران بسته نمی شود

بودجه شهرداری با حضور خبرنگاران بسته نمی شود و باید در جلسه غیر علنی روز یکشنبه هفته آینده ، اصلاحیه بودجه جاری شهرداری بررسی شود.

رسول خادم ، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر که در پایان جلسه امروز شورا صورت گرفت ، گفت: بحث های بودجه باید در فضای آرام مورد بررسی قرار گیرد.

در همین زمینه نادر شریعتمداری که امروز بیشترین تلاش را برای دفاع از اصلاحیه بودجه شهرداری داشت ، به خبرنگار مهر  گفت: اصلاحیه بودجه روز یکشنبه در جلسه غیر علنی مورد بررسی قرار می گیرد زیرا بعضی اوقات حرف هایی زده می شود و اظهار نظرهایی می شود که گاه تند است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شورا باید هر چه سریع تر وارد بحث بودجه سال آینده شهرداری شود ، افزود: این بحث ها باید هر چه سریع تر به اتمام برسد تا قبل از پایان سال ، بودجه 86 شهرداری را مورد بررسی قرار دهیم.

در پایان جلسه امروز شورا با وجود بحث و جدل های بسیار در زمینه اصلاحیه بودجه ، بررسی این لایحه به جلسه بعدی شورای شهر موکول شد.

به گزارش مهر ، جلسه امروز شورای شهر تهران هیچ مصوبه ای نداشت.

کد مطلب 451001

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