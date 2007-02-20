بودجه شهرداری با حضور خبرنگاران بسته نمی شود

رسول خادم ، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر که در پایان جلسه امروز شورا صورت گرفت ، گفت: بحث های بودجه باید در فضای آرام مورد بررسی قرار گیرد.

در همین زمینه نادر شریعتمداری که امروز بیشترین تلاش را برای دفاع از اصلاحیه بودجه شهرداری داشت ، به خبرنگار مهر گفت: اصلاحیه بودجه روز یکشنبه در جلسه غیر علنی مورد بررسی قرار می گیرد زیرا بعضی اوقات حرف هایی زده می شود و اظهار نظرهایی می شود که گاه تند است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شورا باید هر چه سریع تر وارد بحث بودجه سال آینده شهرداری شود ، افزود: این بحث ها باید هر چه سریع تر به اتمام برسد تا قبل از پایان سال ، بودجه 86 شهرداری را مورد بررسی قرار دهیم.

در پایان جلسه امروز شورا با وجود بحث و جدل های بسیار در زمینه اصلاحیه بودجه ، بررسی این لایحه به جلسه بعدی شورای شهر موکول شد.

به گزارش مهر ، جلسه امروز شورای شهر تهران هیچ مصوبه ای نداشت.