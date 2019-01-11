حسن نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری رقابتهای جهانی رزمی در خراسان شمالی، اظهار کرد: برای نخستین بار میزبان مسابقات جهانی ورزشهای رزمی خواهیم بود که در این مسابقات رئیس انجمن رزمی کارگران کشور نیز حضور خواهد داشت.
نوری افزود: افزایش میزبانی رقابتهای کشوری و فعالیت در بخش ورزشهای همگانی از مهمترین رویکردهای حوزه ورزش کارگران است، ضمن اینکه بهسلامت فرزندان کارگران نیز توجه شده و کلاسهای اوقات فراغت برای آنان برنامهریزی میشود.
وی بیان کرد: توجه به امر ورزش در زمره شغلهای سخت و زیانآور میتواند مقوله سلامت را تحت تأثیر قرار دهد و این مهم سالهاست که می خواهد جزء سیاستهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی در ادامه به برگزاری ۸۰ رویداد ورزشی طی سال گذشته اشاره کرد و افزود: به منظور شرکت در این رویدادهای ورزشی ۲۴ اعزام به مسابقات کشوری، سه اعزام برونمرزی و مابقی در استان برگزار شد.
نوری تصریح کرد: در رقابتهای کشتی در ترکیه که با حضور ۳۶ تیم برگزار شد تیم کشتی خراسان شمالی نایبقهرمان و در رقابتهای بینالمللی گرجستان تیم کشتی سنتی با حضور ۱۲ تیم در جایگاه دوم قرار گرفت و در رقابتهای دوومیدانی ارمنستان نیز عنوان سومی به نماینده استان رسید.
وی همچنین به حضور بانوان در نخستین دوره المپیاد ورزشی بانوان کارگر کشور به میزبانی کرمان اشاره کرد و گفت: در این دوره مدال نقره و برنز شنا به نمایندگان استان رسید، همچنین در ورزش تنیس روی میز دعوت به اردوی تیم ملی را داشتیم.
وی با اشاره به تقدیر از ورزشکاران برتر خراسان شمالی به مناسبت روز جهانی کارگر، اظهار کرد: همهساله از برترینهای سطح ملی تجلیل میشود ضمن اینکه به سه ورزشکاری که توان مالی کمی داشتند نیز وام قرضالحسنه پرداخت شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی همچنین به صعود تیمهای کوهنوردی کارگران به قلل توچال و کلار اشاره و افزود: قله کلار در بروجرد سه هزار و ۱۳۶ متر ارتفاع دارد و قله توچال نیز از قلل نیشابور است که بانوان و آقایان کوهنورد جامعه کارگری موفق به صعود آن شدند.
نوری بابیان این که اعزامها در سالهای اخیر افزایش داشته، مطرح کرد: هماکنون تعامل خوبی با هیئتهای ورزشی اداره کل ورزش و جوانان داریم، متولی ورزش، اداره کل ورزش و جوانان است و ورزش کارگری نیز در بحث ورزش تا حدی به کمک این اداره کل آمده است.
به گفته وی ورزش کارگری در بخشهای همگانی و قهرمانی فعالیت گستردهای داشته و در سالهای اخیر شاهد افزایش اعزام نمایندگان استان به رقابتهای متعدد و فراهم کردن بستر برای فعالیت ورزشی جامعه کار و کارگری هستیم.
نوری بیان کرد: با حداقلها خدمات ورزشی را به جامعه کارگری ارائه میدهیم تا سلامت جسم و روحشان تضمین شود، قطعاً استعدادهای ورزشی خوبی داریم که شرایط ورود به رقابتهای متعدد راد ارند و همین امر سبب تشکیل فدراسیون کارگری شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی تأکید کرد: خراسان شمالی در چهار سال اخیر جزء استانهای برتر در حوزه ورزش کارگری شناختهشده است.
وی از برگزاری میزبانی مسابقات کشوری، اعزام تیمهای استانی به مسابقات قهرمانی کشور و ... بهعنوان آیتمهایی یاد کرد که سبب شده خراسان شمالی جزء استانهای برتر در حوزه ورزش کارگری شناخته شود.
نوری اظهار کرد: برنامهریزی و تعامل و از سویی تقویت نیروی انسانی از عواملی است که سبب شده در برنامههای متعدد ورزشی موفق و در عرصههای متعدد حرفی برای گفتن داشته باشیم.
فعالیت ۲۰ انجمن فعال و ۱۲ انجمن درحالتوسعه ورزش کارگری
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی همچنین به فعالیت ۲۰ انجمن فعال و ۱۲ انجمن درحالتوسعه ورزش کارگری اشاره کرد و گفت: میزبانی سه دوره مسابقه کشوری را پیش روداریم و باهمت و برنامهریزی قطعاً میزبانیهایی درشان استان خواهیم داشت.
نوری در ادامه با اشاره به بستر فعالیتهای ورزشی و امکانات ورزش کارگران، گفت:۶ سالن سرپوشیده در هر شهرستان داریم، استخر کارگران در مرکز استان جزء استانداردترین استخرهای استان است، اخیراً زمین چمن مصنوعی راهاندازی شده، باشگاه سوارکاری، سالن بدنسازی، آمادگی جسمانی و ایروبیک و ... نیز از اماکن ورزشی ویژه جامعه کارگری است.
وی بابیان اینکه کارگران و خانوادههای آنان در مشاغل واحدهای تولیدی خدماتی از امکانات ورزشی جامعه کارگران ۴۰ درصد تخفیف میگیرند، اضافه کرد: معلولان مراکز تحت پوشش بهزیستی، میانسالان و سالمندان، بیماران خاص، ایتام تحت پوشش برای نخستین بار در کشور از امکانات ورزشی جامعه کارگران خدمات رایگان دریافت میکنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی همچنین به پروژههای در دستساخت اشاره کرد و افزود: در شهرستان اسفراین استخر نیمهکارهای تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد، امسال ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای باشگاه سوارکاری تخصیصیافته، زمین چمن مصنوعی ویژه بانوان و سالن بدنسازی نیز از دیگر پروژههایی است که باید افتتاح شود.
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