قانون حقوق بشر از احترام ویژه ای برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر ، فیلیپ ولتی ظهر امروز در نخستین کارگاه آموزشی حقوق انسان دوستانه و نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: کنوانسیون های حقوق بشر یکی از پایه های اصلی روابط بین الملل به حساب می آیند.

سفیر سوئیس در ادامه اعلام کرد: حرکت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر دارای دو ویژگی بی طرفی - انسانیت و بی طرفی - استقلال است.

وی گفت: پیام اصلی کنوانسیون ژنو علیه قساوت و کشتار برای عمل انجام نشده است.

فیلیپ ولتی تصریح کرد: نخستین کابووس در هر جنگی ، استفاده بی حد و حصر در کشتن انسانها است.

وی گفت: این کشتار شامل غیرنظامی ها ، افراد زخمی و انسانهای بی دفاع می شود.

سفیر سوئیس یادآور شد: قانون حقوق بشر یک ادعا دارد و آن اطلاق به حداقل ها است.

ولتی گفت: اطلاق به حداقل ها بدین معنا است که یک سری از حداقل ها لحاظ شود. یعنی پایین تر از این حداقل ها برابر با بی تمدنی و بی انسانی است.

وی ادامه داد: ماده یک تمام کنوانسیون ها در ژنو بر التزام اعضا در احترام به مفاد کنوانسیون و همچنین حفظ احترام به مفاد آن است.

ولتی ادامه داد: حقوق بشر دارای دو شاخه بشر دوستانه و همچنین ضد جنگ است.

وی گفت: هدف قوانین بشر دوستانه حمایت از قربانیان است. در این حال حقوق بشر توسعه حقوق انسانی را دنبال می کند.

سفیر سوئیس متذکر شد: باید هر کشور امضا کننده به کنوانسیونهای ژنو احترام بگذارد و شرایط التزام به آن را فراهم کند.

فیلیپ ولتی یادآور شد: در جریان پر مخاطره امروز باید این قوانین بشر دوستانه اجرا شود البته نباید به چالش کشیده شود. در این حال باید یادمان باشد که نقض آنها امنیت را برای هیچ کس در برنخواهد داشت.