موفقیت های استان در مسابقات کشوری چشمگیر بوده است / 36 پروژه عمرانی در دست احداث داریم

به گزارش خبرنگار مهر درمشهد، پرویز دانایی مدیرگروه تربیت بدنی وتندرستی سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی درجمع خبرنگاران گفت : مطابق با تقویم کشوری آموزش و پرورش درمسابقات ورزشی دانش آموزان پسرکشور درتمامی رشته های برگزار شده به جز اسکی، گرامیداشت دهه مبارک فجر( دوصحرا نوردی، دوچرخه سواری کوهستان و سنگ نوردی ) شرکت کرده ایم که درحال حاضر در رقابتهای سنگ نوردی در دو رده نوجوانان وجوانان که دربوشهربرگزارمی شود به مقام اول دست پیدا کردیم و درمسابقات کشتی نیزکه قرار است درمشهد برگزارشود با 4 تیم (2 تیم فرنگی و2 تیم آزاد) شرکت خواهیم کرد.

دانایی با بیان اینکه درسال 85 از لحاظ مدالی رشد قابل توجهی داشته ایم گفت: با برنامه ریزیی مناسب و شناخت کلیه زوایا و ایجاد کانون های متمرکزدرسطح مناطق و نواحی استان در گروه پسران 26 درصد و درگروه دختران 5/30 درصد رشد مدال داشته ایم.

وی درخصوص بحث استعداد یابی در مدارس خاطرنشان کرد: این مقوله قسمت اصلی و مسئولیت ذاتی آموزش پرورش است که دربخش ورزش، استعدادها را برمبنای شاخص های علمی و عملی اندازه گیری می کنیم و در این زمینه گام های جدی برداشته شده است . ضمن اینکه با توجه به درصد قابل توجهی از دانش آموزان که دارای مشکلات ساختار قامتی در اسکلت بدنی خود هستند برای دومین بار ارزیابی بر روی این معضل را به منظور شناسایی و برطرف کردن آن برای دانش آموزان پسر و دختر استان انجام خواهیم داد که مرحله اول آن در اردیبهشت سال 85 برگزار شد.

مدیر گروه تربیت بدنی و تندرستی سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان اینکه دربحث ورزش کارکنان نیز فعالیتهای زیادی صورت گرفته خاطر نشان کرد : از6 ماه قبل در این خصوص شروع به کارکرده ایم که با تدوین برنامه هایی توانسته ایم همکاران را به انجام فعالیت ورزشی مجاب کنیم و مکانهای ورزشی آموزش و پرورش استان را در ساعاتی که بلا استفاده بوده برای انجام فعالیتهای ورزشی این همکاران در اختیارشان قرار دهیم . ضمن اینکه درتابستان سال 86 تیمهای برتر را به مسابقات کشوری فرهنگیان سراسرکشور اعزام خواهیم کرد.

وی یاد آور شد : تاکنون 85 عنوان کلاس آموزشی درسطح استان اعم از داوری، مربیگری و روشهای تدریس در تربیت بدنی را برگزار کردیم که درسال جدید نیز این کلاسها برگزار خواهد شد .

دانایی با بیان اینکه 36 پروژه عمرانی در استان در دست احداث می باشد گفت : این پروژه ها با اعتبارملی و استانی 3 میلیارد و500 هزار تومان در آینده به بهره برداری می رسد که از این تعداد 10 پروژه در مشهد افتتاح خواهد شد .