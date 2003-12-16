دادگاه جنايات جنگي عراق از قوانين بين المللي استفاده مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، شوراي حكومت انتقالي عراق امروزاعلام كردند: هرگونه عفو و يا تخفيف مجازات شامل افرادي است كه نام آنها در فهرست 55 نفره مقامات سابق عراق نمي شود.

نظاميان آمريكايي پس از سقوط بغداد ، فهرست 55 نفره اي از مقامات ارشد سابق عراق كه تحت تعقيب نظاميان آمريكايي هستند منتشركردند كه تاكنون 36 نفر از ايشان بازداشت شدند.

اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق همچنين سطح مجازات مقامات سابق عراق را بررسي كردند كه حداقل مجازات پنج سال زندان به همراه عذرخواهي از ملت عراق براي مقامات حزب سابق بعث پيش بيني شد.

دادگاه ويژه جنايتكاران جنگي تنها براي محاكمه 55 مقام سابق عراقي كه تحت تعقيب نظاميان آمريكايي هستند، اختصاص يافته است.

اين افراد براساس قوانين بين المللي و به اتهام ارتكاب جرائم بر ضد ملت عراق و كشورهاي همسايه محاكمه مي شود.

شوراي حكومت انتقالي عراق همچنين درنخستين جلسه خود پس ازبازداشت صدام تصميم گرفت، كميته اي را با نام كميته حقيقت ياب و آشتي ملي تشكيل دهد.

منابع مطلع در شوراي حكومت انتقالي عراق پس از نشست اين شورا اعلام كردند: شورا سعي مي كند تا ميان همه طيف هاي عراقي وحدت ايجاد كند.

تشكيل اين كميته درراستاي تشكيل دادگاه هاي جنايات جنگي صورت مي گيرد.

