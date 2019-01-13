خبرگزاری مهر، گروه استانها: چندی پیش دادستان مرکز گلستان از وضعیت آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ در گلستان گله کرد و عملکرد شهرداری ها را در این بخش به چالش کشید. این موضوع هم توسط رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان هم مطرح شد.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان آمار این ساخت و سازهای غیرقانونی در گلستان هم رو به افزایش است، حسین ویزواری، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در برخی شهرستانهای استان از ابتدای سال یک پروانه ساختوساز صادر نشده و همه آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ میرود، درواقع باید گفت کمیسیون ماده ۱۰۰ بلای جان ساختوساز ساختمان شده است.
وی افزود: در قانون برای ماده ۱۰۰ یک فلسفه دیگر تعریفشده است اما شاهدیم برای درآمدزایی شهرها را رو به نابودی میبرند.
رئیس سازمان نظاممهندسی گلستان با بیان اینکه ما نمیخواهیم کمیسیون ماده ۱۰۰ را برداریم اما این ماده باید در مسیر قانونی خود حرکت کند، ادامه داد: شهرداریها باید عزم خود را جدیتر کنند و از تخلفات ساختمانی پیشگیری کنند و با گزارش تخلفاتی که از سوی کارشناسان مهندسی صادر میشود با جدیت بیشتری ورود پیدا کنند، اگر شهرداریها در این زمینه محکمتر وارد شود قطعاً ساختوساز ما هم بهتر میشود.
تأسیس سازمان الکترونیک
ویزواری در رابطه با برنامههای سازمان نظاممهندسی گفت: یکی از مهمترین برنامههای ما تأسیس سازمان الکترونیک است.
وی تصریح کرد: هیئتمدیره معتقد است که باید بتوانیم این برنامه را اجرایی کنیم و در این زمینه از تجارب استانهای دیگر که موفقیت در سازمان الکترونیک کسب کردهاند استفاده کنیم و آنها را در همه قسمتها به مرحله اجرا بگذاریم.
ویزواری ادامه داد: یکی از ایراداتی که به سازمان میگرفتند بحث کنترل نقشه است که زمان کنترل خیلی طولانی انجام میشود شاید علت آن این باشد که با دقت انجام میشود البته این کار با سازمان الکترونیکی که در ذهن ماست خیلی سریعتر انجام میشود و دیگر نیازی نیست مهندس یا مالکی به سازمان مراجعه کنند و تمام خدمات به شکل الکترونیکی انجام میشود.
وی تصریح کرد: در این سازمان الکترونیکی بازدیدها و رفع ایرادات از طریق فضای الکترونیکی انجام میشود، بحث پروانههای اشتغال، صدور و تمدید آنها تا جایی که بشود با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی انجام میشود تا مهندسین ما از منزل کار آپلود مدارک خود را انجام دهند بدون اینکه به سازمان مراجعه کنند تا از طریق دنیای مجازی و فضای الکترونیکی کارها را به انجام برسانیم.
رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان گفت: اجرایی شدن نظام الکترونیک برای ما خیلی مهم است چراکه در بحث نظارت عالی است و موجب میشود خیلی بیشتر از چیزی که مدنظر است عمل کنیم و نظارتمان را در ساختوسازها بیشتر کنیم.
ویزواری افزود: در بحث نظارت برنامههای زیادی پیشبینی کردهایم چراکه میخواهیم مهندسان ما خدمات واقعی ارائه دهند و در راستای واقعی شدن خدمات مهندسی پیش برویم، ما منکر ایراداتی که در سیستم نظاممهندسی بوده نیستیم مسلماً ایراداتی داشته اما میخواهیم این ایرادات را برطرف کنیم و نظارت خود را برساخت و ساز بیشتر کنیم.
وی گفت: مجریهای ذیصلاح وقتی که قرارداد امضا میشود باید در محل کار خود حضور داشته باشند و خدمات خود را ارائه دهند؛ میخواهیم بازدیدهای خود را افزایش دهیم و درواقع میخواهیم نظارت خود را بر ساختوساز بیشتر کنیم.
ویزواری بابیان اینکه برنامههایی داریم که باید با کمک شهرداری و راه و شهرسازی ادارهاش کنیم، ادامه داد: در حال طراحی اکیپهایی هستیم که از ساختمانهای سطح شهر با همراهی نمایندگان شهرداری و راه و شهرسازی بازدید کنند و در کل بحث ما نظارت بیشتر است.
وی با اشاره به برنامههای روز پنج اسفند (روز مهندس) اظهار کرد: میخواهیم این روز را هر چه باشکوهتر برگزار کنیم و این جشن روز یکشنبه پنج اسفند در سالن نمایشگاه بین الملی استان گلستان برگزار میشود.
ویزواری با اشاره به بحث آموزش ویژه مهندسان گفت: تصمیم داریم در بحث آموزش تا جایی که میتوانیم مهندسان را تقویت کنیم و به همین دلیل برگزاری کلاس بازآموزی و بهخصوص برگزاری سمینارهای فنی و تخصصی را مدنظر داریم.
مهندسان با سازمان نظام مهندسی ساختمان قهر کرده اند
وی با بیان اینکه احساس میکنم مهندسان با سازمان نظام مهندسی ساختمان قهر کردهاند، افزود: یکی از مهمترین دلایل آن بخشنامههای وزیر و رکود صنعت ساختوساز است که موجب شده مهندسین ما با سازمان قهر کنند اما سیاست ما آشتی مهندسین با سازمان است ما معتقدیم سازمان نظاممهندسی ساختمان خانه دوم مهندسان است و این را باید از شعار تبدیل به عمل کنیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: سازمان نظاممهندسی ساختمان باید یکنهاد تأثیرگذار در تصمیم گیریهای عمرانی استان باشد، این نه یک شعار بلکه یک تکلیف قانونی است که قانونگذار بر تکلیف سازمان نظاممهندسی ساختمان گذاشته است و ماده ۱۵ قانون مصوبه مجلس این موضوع را عنوان کرده است.
وی افزود: کمک به ارتقای کیفیت طرحهای ساختمانی و عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی بند ۹ ماده ۱۵ کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری است که از وظایف سازمان است.
ویزواری گفت: برای اینکه این قوانین اجرایی شود باید ابزارهای آنهم وجود داشته باشد، ازیکطرف راه و شهرسازی دست سازمان را میبندد و هر حرکتی که بخواهد انجام شود بحث اول بودجه، اعتبار و پول است، وقتی پول و اعتبار نباشد سازمان از چه محلی میتواند پرداخت کند؟ درآمد سازمان که در زمان آقای آخوندی قطعشده چطور هزینهها انجام شود؟
وی گفت: آقای اسلامی سکاندار یک وزارت عریض و طویل است که نظاممهندسی ساختمان بخش کوچکی از آن است و ممکن است اجرای برنامه ها زمانبر باشد اما هرچه زودتر به فعل تبدیل شود شاید نظاممهندسی هم زودتر بهروز اولش برگردد. از شورای شهر مرکز استان انتظار زیادی دارم و منتظر پالس مثبتی آن ها هستم زیرا معتقدم شورای شهر مرکز استان باید بیشتر به نظرات کارشناسی سازمان نظام مهندسی توجه کند و بیشتر از نظرات کارشناسی بهره ببرد
ویزواری ادامه داد: امیدوارم در سفر وزیر راه و شهرسازی به همراه رئیس جمهور به گلستان مجال صحبت به ما داده شود نه اینکه ایشان در حلقه محاصره دولتی ها گرفته شود و تنها صحبت دولتیها انجام شود، باید بهنظام مهندسی، انبوهسازان و شرکتهای تأسیساتی اجازه دهند که مشکلاتشان عنوان شود و راهکاری ارائه شود تا از راهنماییهای آقای وزیر استفاده کنیم چراکه فرصت خوبی است و میتواند سرمنشأ تحولات خوبی در استان باشد.
وی تصریح کرد: این تناقضاتی که در بخشنامههای وزارت راه و وزارت کشور هست با حضور آقای وزیر راحت تر میتوان حل کرد و من مطمئنم مدیرکل راه و شهرسازی گلستان از این وضعیت بهخوبی استفاده خواهد کرد تا مشکلات حوزه ساختوساز را به حداقل برساند.
رئیس نظام مهندسی ساختمان با اشاره به برنامه های توسعه شهری گفت: ما باید به سمتی برویم که شهر ما در بحثهای علمی پایه و اساس باشد و از جربیاتی که در شهرها، استانها و کشورهای دیگر به دست آمده بتوانیم استفاده کنیم و مسائل را به سمت مهندسی پیش ببریم.
تصمیمات سیاسی آفت مدیریت شهری است
وی گفت: تصمیمات سیاسی آفت هر شهری است و پایه و اساس تصمیمها باید کارهای کارشناسانه باشد، اصل را اگر براین بگذاریم من مطمئن هستم در هر شهری که پایه تصمیماتش بر اساس نظرات فنی مهندسی باشد هیچ مشکلی پیش نمیآید اما در شهرهایی که تصمیمات فنی مهندسی کمرنگ میشود و از سوی دیگر تصمیمات سیاسی جای آن را میگیرد تبعاتش در سالهای آینده گریبان گیر مردم خواهد شد.
وی با اشاره به بروز تخلفات در ساخت و ساز اظهار کرد: از وظایف اصلی نظام مهندسی است که با تمام قوا وارد این مسائل شویم و تصمیم سازان استانی باید به نظرات کارشناسی ما توجه کنند، خوشبختانه بسیاری از دستگاهها نسبت به نظرات سازمان نظر موافقی دارند وما با معاون عمرانی استاندار، مدیرکل راه و شهرسازی گلستان وشهردار گرگان تعامل خوبی داریم.
ویزواری گفت: زمانی که شهردار فعلی گرگان معاون عمرانی استاندار گلستان بود سازمان نظام مهندسی گلستان پیشرفتهای خوبی داشت و در آن زمان سازمان نظام مهندسی در اجرای مقررات ملی ساختمان در سطح کشور رتبه برتر را کسب کرد و آقای غراوی هم همان سیاست را ادامه میدهد.
وی گفت: من از شورای شهر مرکز استان انتظار زیادی دارم و منتظر پالس مثبتی آن ها هستم زیرا معتقدم شورای شهر مرکز استان باید بیشتر به نظرات کارشناسی سازمان نظام مهندسی توجه کند و بیشتر از نظرات کارشناسی بهره ببرد.
ویزواری افزود: ما کارگروه سیما، منظر شهری داریم و مهندسان ما در سطح کشور ایدههایشان خریداران بیشتری نسبت به استان داشته و کارهای خوبی هم ارائه دادهایم، آن قدری که در سطح سازمان نظام مهندسی کشور بحثهای سیما و منظر شهری که از استان گلستان تولید شده و نظریاتی که ارائه شده توجه کردهاند و روی آن صحه گذاشتن اما در سطح استان به آن توجهی نشده است، ما یک ارگان فنی مهندسی هستیم و تبدیل کردن اینها به فعل نیاز دارد تصمیم سازان استانی بیشتر به آن بپردازند.
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