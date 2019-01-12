دستاوردهای چهل ساله نظام به خوبی تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری صبح شنبه در جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی با بیان اینکه ایام‌الله دهه فجر برگ زرینی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران است، افزود: این روز مبارک نباید فراموش شود و دستاوردها و اقدامات نظام در مدت چهل سال به خوبی تبیین شود.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی، کشور را از شر حکومت استبدادی سلطنتی و پادشاهی موروثی نجات داد، اظهار کرد: جمهوری اسلامی در طول این چهل سال عمر خود در مقابل دست‌اندازهای دشمنان سینه سپر کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: جمهوری اسلامی توانست اعتبار و احترام این کشور را در منطقه و در کل جهان بالا ببرد و یک تنه در مقابل جبهه وسیع استکبار بایستد.

صفی یاری تأکید کرد: جمهوری اسلامی، کشور ایران را از زیر سلطه انگلیس و آمریکا که از اول قرن نوزدهم میلادی شروع‌ شده بود و بیگانگان متکبر و بیرحم بر همه امور این کشور مسلط بودند را بیرون کشید.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی هویتی دینی و مردمی دارد، ابراز کرد: شایسته‌ترین مجموعه برای صیانت از این هویت هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و مردمی هستند که این تشکل برای ایام‌الله دهه فجر برنامه‌های خوب و فاخری پیش‌بینی کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: حضور مردمی در صحنه انقلاب اسلامی امروز بیشتر از گذشته ضرورت دارد و نگاه دشمن به مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و حضور و استقبال مردم از آن است.

صفی یاری تصریح کرد: هیئت‌های مذهبی در این روز مبارک نقش آفرینی خواهند کرد و وحدت، انسجام و عشق به انقلاب اسلامی و ولایت‌فقیه را به رخ دشمن خواهند کشید.

وی گفت: حضور باشکوه مردم در برنامه‌های دهه فجر نشان می‌دهد که پشت نظام و رهبری هستند و این خود سیلی محکمی به دهان استکبار است.