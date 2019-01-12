کاهش دمای هوا در شهرکرد/دمای هوا به منفی ۱۱ درجه سانتی گراد رسید

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوا در چهارمحال و بختیاری افت شدیدی داشته است، اظهار داشت: شهرکرد با دمای هوای ۱۱ درجه سانتی گراد سردترین مرکز استان در کشور گزارش شده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر کوهرنگ با دمای هوای منفی ۱۳ درجه سانتی گراد سردترین منطقه کشور گزارش شده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: دمای هوا در بروجن منفی هشت درجه سانتی گراد گزارش شده است.

وی تصریح کرد: بارش برف و ریزش توده هوای سرد از عرض های بالاتر زمینه ساز کاهش دمای هوا در این منطقه شده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: کاهش دمای هوا در این استان تداوم دارد.