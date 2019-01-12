۲۲ دی ۱۳۹۷، ۹:۳۵

فرمانده انتظامی دهلران خبر داد:

دستگیری باند شکارچیان غیرمجاز در دهلران

ایلام - فرمانده انتظامی دهلران از دستگیری باند شکارچیان غیرمجاز دهلران خبر داد و گفت: پلیس با قاطعیت و با همکاری محیط زیست با شکارچیان غیرمجاز برخورد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر  مکی اظهار داشت: در پی اعلام شکایت سازمان حفاظت محیط زیست علیه شکارچیان غیرمجاز و همچنین دریافت اخبار موثق مبنی بر شکارغیرمجاز، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

 وی افزود: مأموران کلانتری ۱۳ میمه با همکاری خوب مردم و استفاده از توان اطلاعاتی و اشرافیت کامل بر موضوع توانستند در کمترین زمان ممکن باند شکارچیان غیر مجاز را شناسایی کنند.

 فرمانده انتظامی شهرستان دهلران تصریح کرد: پلیس با اخذ مجوز قانونی منزل شکارچیان غیرمجاز را مورد بازرسی قرار داده و تعداد ۵ نفر دستگیر و ادوات شکار کشف و متهمان با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

 سرهنگ مکی در پایان از اقدام غیرمجاز شکارچیان در تخریب محیط زیست و طبیعت زیبای دهلران ابراز ناراحتی کرد و گفت: حیات وحش، شاهرگ حیات و زیبایی طبیعت وحق تمامی مردم ایران بوده وحفظ آن واجب و هرگونه تجاوز به این حق تجاوز به حقوق مردم محسوب می شود لذا پلیس با قاطعیت و با همکاری سازمان حفاظت ومحیط زیست با شکارچیان غیرمجاز برخورد خواهد کرد.

