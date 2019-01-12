دستگیری باند شکارچیان غیرمجاز در دهلران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر مکی اظهار داشت: در پی اعلام شکایت سازمان حفاظت محیط زیست علیه شکارچیان غیرمجاز و همچنین دریافت اخبار موثق مبنی بر شکارغیرمجاز، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۳ میمه با همکاری خوب مردم و استفاده از توان اطلاعاتی و اشرافیت کامل بر موضوع توانستند در کمترین زمان ممکن باند شکارچیان غیر مجاز را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران تصریح کرد: پلیس با اخذ مجوز قانونی منزل شکارچیان غیرمجاز را مورد بازرسی قرار داده و تعداد ۵ نفر دستگیر و ادوات شکار کشف و متهمان با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

سرهنگ مکی در پایان از اقدام غیرمجاز شکارچیان در تخریب محیط زیست و طبیعت زیبای دهلران ابراز ناراحتی کرد و گفت: حیات وحش، شاهرگ حیات و زیبایی طبیعت وحق تمامی مردم ایران بوده وحفظ آن واجب و هرگونه تجاوز به این حق تجاوز به حقوق مردم محسوب می شود لذا پلیس با قاطعیت و با همکاری سازمان حفاظت ومحیط زیست با شکارچیان غیرمجاز برخورد خواهد کرد.