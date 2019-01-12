به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی، در اولین جلسه شورای اطلاع‌رسانی قوه قضائیه در استان، گفت: تشکیل شورای اطلاع‌رسانی برای پایش اخبار و اطلاعات قوه قضائیه یک امر ضروری است چراکه همه ما در انتشار اخبار دستگاه قضایی که با آبرو و حیثیت افراد سروکار دارد، یک وظیفه و یک تکلیف قانونی داریم.

وی اظهار کرد: باید با انتشار اخبار اذهان عمومی را نیز مدیریت کرد و طوری نباشد که با انتشار یک خبر جامعه دچار التهاب و تنش شود.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین قوه قضائیه بر اطلاع‌رسانی دقیق اقدامات و عملکرد دستگاه قضا تأکید کردند، گفت: اطلاع‌رسانی فقط گفتن خبر در صداوسیما و رسانه‌ها نیست، بلکه یک کار هنری و جذاب است تا جایی که مردم برای شنیدن خبر علاقه داشته باشند.

نیارکی تأکید کرد: اطلاع‌رسانی در موضوعات مرتبط با پرونده‌های قضایی باید از طریق شورای اطلاع‌رسانی انجام گیرد و اگر ما امروز در امر اطلاع‌رسانی در صحنه نباشیم جای ما خالی نخواهد ماند و جای ما را افرادی پر و میدان‌داری خواهند کرد تا جایی که ممکن است خواست خودشان را به بدنه جامعه تزریق خواهند کرد که باید با حضور مؤثر و به‌موقعدر میدان عرصه را برای دشمنان تنگ کنیم.

وی افزود: در انتشار اخبار دستگاه قضایی همه جوانب باید مدنظر قرار گیرد تا از ورود بحران و التهاب به جامعه جلوگیری شود و از آنجایی‌که امنیت روانی مردم خیلی مهم است و این امر مهم نباید به خطر بیفتد و مدیریت و انتشار اخبار و اطلاعات دستگاه قضایی به عهده این شورا است