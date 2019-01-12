کوروش زارعی کارگردان تئاتر و رییس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی درباره جدیدترین فعالیت خود در عرصه کارگردانی تئاتر، به خبرنگار مهر گفت: مرتضی شاه کرم در حال نگارش نمایشنامه ای است که تا اواسط هفته جاری به پایان می رسد. این نمایش با موضوع سرداران شهید تولید و اجرا خواهد شد.

وی اظهار کرد: هنوز نامی قطعی برای این نمایش انتخاب نشده است ولی دارای قصه ای مستند است و به سرداران شهید لشکر «۴۱ ثارالله» می پردازد؛ سردارانی که در عملیات های مهمی چون والفجر ۸، کربلای ۴ و ۵ تأثیرگذار بودند. در واقع روی صحنه و با قصه ای مستند شاهد حضور این سرداران شهید، زندگی و رشادت های آنها خواهیم بود.

زارعی درباره زمان اجرای این اثر نمایشی، بیان کرد: این نمایش قرار است روز ۹ اسفند در کنگره شهدای کرمان اجرا شود. ما ۴۵ روز فرصت داریم تا این نمایش را که کاری نسبتا بزرگ است، برای اجرا در شهر کرمان آماده کنیم.

وی ادامه داد: برنامه ریزی ما این است که در بهار سال ۹۸ نیز نمایش را در شهر تهران روی صحنه ببریم البته به دلیل اینکه در اجرای نمایش از جلوه های ویژه استفاده خواهیم کرد نیاز به سالنی بزرگ برای اجرا داریم.

این کارگردان تئاتر در پایان با اشاره به ۱۲ نقش اصلی در این اثر نمایشی، درباره گروه بازیگری مدنظر یادآور شد: گروه بازیگران این نمایش تلفیقی از هنرمندان تئاتر و همچنین بازیگران سینما و تلویزیون است که سبقه ای تئاتری دارند که در حال حاضر با هنرمندانی چون برزو ارجمند، عبدالرضا اکبری و پندار اکبری مذاکراتی انجام داده ایم.