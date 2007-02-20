نامه اعمال مشایی در صورت عدم ارائه پاسخ قانع کننده رئیس جمهور منتشر خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ابوطالب که در پایان جلسه علنی امروز با خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت: در صورتی که آقای احمدی نژاد پاسخ قانع کننده ای به کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم ارائه ندهد، متن نامه کمیسیون منتشر خواهد شد.

این نماینده در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا صحت دارد کمیسیون تلفیق، بودجه سازمان میراث فرهنگی را به دلیل عدم حضور رئیس سازمان مذکور، بدون تغییر و بر مبنای پیشنهاد دولت تصویب کرده است، تصریح کرد: کمیسیون بودجه دستگاه مورد بحث را افزایش داد و نمی توان به دلیل عدم حضور رحیم مشائی در جلسه، نسبت به مسایل سازمان متبوعش بی تفاوت بود.

ابوطالب گفت: تاکنون 3 مرتبه از رحیم مشائی برای حضور در کمیسیون فرهنگی دعوت شده ولی فقط یک مرتبه برای پاسخگویی به مسایل مربوط به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به مجلس آمده است.

وی ادامه داد: پس از انتشار CD حضور نامبرده در یک محفل رقص ترکیه و شکایت نمایندگان ملت به کمیسیون اصل نود نیز رحیم مشائی برای پاسخگویی به موارد مطرح شده دعوت کمیسیون را اجابت نکرد و حتی دعوت یکی از اعضای هیات رئیسه نهاد قانونگذاری را نپذیرفت.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم خاطرنشان کرد: رحیم مشایی به این دلیل به مجلس نمی آید که نگران است نتواند هنگام طرح سئوال درباره حوزه مسئولیت او، جواب قانع کننده داشته باشد.

ابوطالب در خصوص آبگیری در سد سیوند و نظر کمیسیون متبوعش در این زمینه، توضیح داد، از 8 ماه قبل خواهان پاسخگویی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این خصوص بودیم ولی ظاهرا مدیران این سازمان هر کاری جز مدیریت و پاسخگویی درباره فعالیت های خود انجام می دهند.

به گفته این عضو آبادگران مجلس هفتم، محمد حسین صفارهرندی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در جلسه امروز کمیسیون فرهنگی درباره توقیف سایت خبری بازتاب و روزنامه سیاست روز توضیح خواهد داد.

وی همچنین تصریح کرد: مسئولان تربیت بدنی و باشگاه استقلال نیز در این جلسه حضور می یابند تا اتفاقات باشگاه آبی پوشان و حذف این تیم از بازی های آسیایی بررسی شود.